Тоннели являются ключевой целью для Израиля. Таким образом, войска ЦАХАЛ расширяют наземные операции в Газе, чтобы уничтожить правящее исламистское движение ХАМАС.

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Израиль начал бои с ХАМАС в подземных туннелях

Так, Армия обороны Израиля заявила, что ее войска начали бои с террористами ХАМАС в обширной сети подземных тоннелей, находящихся под Газой.

Как сообщили в оборонном ведомстве Израиля, за последние сутки объединенные боевые силы ЦАХАЛ нанесли удары примерно по 300 целям. В частности, по пусковым пунктам противотанковых ракет и ракет под шахтами, а также по военным объектам в подземных туннелях, принадлежащих террористической организации ХАМАС.

Боевики ответили противотанковыми ракетами и пулеметным огнем. В ЦАХАЛ отметили, что солдаты уничтожили террористов и направили воздушные силы на нанесение ударов по целям и террористической инфраструктуре в режиме реального времени.

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