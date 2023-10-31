Правда, ключевые европейские лидеры – Франция, Германия, Великобритания – это предложение отвергли. Они назвали его нереалистичным и указали на последовательное сопротивление египетских чиновников.

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Нетаньяху настаивал на размещении палестинцев

Нетаньяху достаточно настойчиво настаивал на том, чтобы египтяне приняли жителей Газы по крайней мере во время конфликта. Но мы не восприняли это очень серьезно, потому что позиция Египта есть и всегда была очень четкой, и они просто не сделают этого,

– сказал западный дипломат.

Тем временем президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в этом месяце, что его страна отвергает "любые попытки ликвидировать палестинский вопрос военными средствами или путем принудительного перемещения палестинцев с их земли, происходящей за счет стран региона".

Роль Египта обсуждалась на саммите ЕС. Журналистам FT отметили, что лидеры пришли к согласию. Они считают, что страна должна играть определенную роль в предоставлении широкой гуманитарной помощи Сектору Газа. В то же время на нее не стоит оказывать давление, чтобы она принимала у себя беженцев.

Второй западный дипломат отметил, что на их мнение, расширение наземной операции Израиля в Секторе Газа может изменить позицию.

Это единственное, что можно сделать... поэтому сейчас пора усилить давление на египтян, чтобы они согласились,

– сказал чиновник.

Журналисты отмечают, что более 1 миллиона жителей был вынужден покинуть свои дома с тех пор, как Израиль начал бомбардировать прибрежный анклав в ответ на нападение ХАМАС 7 октября. Обратим внимание, что на территории Сектора Газа проживает около 2,3 миллиона человек.

Израиль объявил о третьей фазе операции

Это заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, военная операция вступила в третью фазу. Она включает расширение наземных операций в анклаве.

Интересно, что с утра 31 октября бригады "Аль-Кассам", вооруженного крыла ХАМАС, сделали заявление. Говорят, что во вторник вступили в бой с силами Израиля, "которые вторглись на южную ось Газы, (в том числе) с пулеметами, и обстреляли четыре автомобиля ракетами "Аль-Ясин 105". Это противотанковые ракеты, которые производят сами боевики. Кроме того, они заверили, что ракетами обстреляли два израильских танка и бульдозеры на северо-западе Газы.