Так, утром во вторник 31 октября боевики ХАМАС заявили, что выпустили противотанковые ракеты по войску Израиля. В то же время премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отверг призывы прекратить боевые действия, усугубляющие гуманитарный кризис в палестинском анклаве.

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Боевики будто вступили в бой с ЦАХАЛ

В понедельник стало известно, что израильские войска нацелились на главную дорогу Газы с севера на юг, а также атаковали город Газа с двух направлений. Также Израиль заявил, что смог освободить из плена ХАМАС солдата, одного из 239 заложников, захваченных 7 октября.

Тем временем бригады "Аль-Кассам", вооруженного крыла ХАМАС, заявили, что утром вторника вступили в бой с силами Израиля, "вторгшиеся на южную ось Газы, (в том числе) с пулеметами, и обстрелявшие четыре автомобиля ракетами "Аль-Ясин 105". Речь идет о противотанковых ракетах местного производства. Также боевики заявили, что обстреляли ракетами два израильских танка и бульдозера на северо-западе Газы.

Израиль расширил наземные операции

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари вечером 30 октября во время брифинга отметил, что израильское войско продолжает расширять наземную операцию в секторе Газа. В Газу для продолжения скоординированных операций на суше, в воздухе и на море в полном составе входят дополнительные силы пехоты, бронетехники и боевой инженерии.

Он отметил, что за прошедшие сутки удалось ликвидировать десятки террористов. По его словам, военный план выполняется по назначению и будет продолжаться в соответствии с задачами.

На севере, ранее сегодня (30 октября – 24 Канал), мы ликвидировали террористическую ячейку, которая пыталась обстрелять Израиль в районе Рош ха-Никра. Силы ЦАХАЛ атаковали разные объекты террористической инфраструктуры Хезболлы в ответ на ракетные обстрелы Израиля,

– отметил он.

По словам Хагари, войско ЦАХАЛ продолжает развертывание вдоль северной границы в очень высокой готовности. Военные нацелены на любого стреляющего или стремящегося проникнуть на территории Израиля.

Вернемся к израильскому солдату, которого удалось освободить из плена. Речь идет о рядовой Оре Мегидиш, которую спасли во время ночной операции. По словам ЦАХАЛ и службы безопасности, военная находится в хорошем состоянии и уже встретилась со своей семьей. Заметим, что Мегидиш была солдатом-наблюдателем, попавшим в заложники в ХАМАС, когда террористы штурмовали базу Нахаль Оз 7 октября.

Обратим внимание на слова премьер-министра Израиля Нетаньяху. Он отметил, что военная операция вступила в третью фазу. Она включает расширение наземных операций в анклаве.