Варто зазначити, що ці дрони не оснащені зброєю та не несуть загрози. Наразі ЦАХАЛ продовжує операції у Секторі Гази, поступово стискаючи бойовиків у кільце.

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Дрони США в Газі

Речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер підтвердив використання американських беззбройних дронів для "підтримки зусиль щодо повернення заручників". Ці операції почалися ще 7 жовтня, коли ХАМАС вдерлися в Ізраїль, захопивши з собою безліч місцевих.

США здійснюють беззбройні польоти БпЛА над Газою, а також надають консультації та допомогу для підтримки нашого ізраїльського партнера, який працює над пошуком заручників,

– повідомляє Пентагон.

Відповідна заява з'явилася після того, як журналісти помітили дрони MQ-9 Reapers, якими зазвичай керують американські сили спеціального призначення, на сайтах відстеження польотів. Вони здійснювали польоти над територією Гази. Такі дрони раніше використовували для ударів в Афганістані, однак основна їх спеціалізація – розвідка.

За словами Міноборони США ці безпілотники не здійснюють координацію ізраїльських сил, а лише працюють для виявлення полонених.

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