Водночас там немає допомоги для України. Проєкт підтримали 226 голосів, проти виступили 196.

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Що відомо про допомогу Ізраїлю

Палата представників США 2 листопада підтримала законопроєкт про надання Ізраїлю 14,3 мільярда допомоги для боротьби з бойовиками ХАМАС. Відомо, що гроші передбачені на ізраїльську армію:

4 мільярди доларів – на закупівлю ізраїльських оборонних систем Iron Dome і David's Sling для протидії ракетним загрозам малої дальності;

на деяке обладнання зі складів США.

Чому демократи проти законопроєкту

Проти законопроєкту виступали більшість демократів, за – більшість республіканців. Проте двоє республіканців виступили проти законопроєкту, а 12 демократів – підтримали його. Зокрема, демократи наполягали, що документ не буде мати перспективи в Сенаті. До речі, після схвалення проєкту закону в нижній палаті Конгресу він має надійти до Сенату Конгресу США.

Голосування за проєкт допомоги Ізраїлю – це перша велика законодавча ініціатива нового спікера-республіканця Майка Джонсона. Водночас він переконував, що новий пакет допомоги Україні об'єднають з безпекою кордонів США. Майк Джонсон заявив, що цей законопроєкт стане наступним після голосування у Палаті представників США за допомогу Ізраїлю. Адже спікер-республіканець вважає, що об'єднання фінансування допомоги Україні та захисту кордону з Мексикою – правильне, адже це допоможе отримати згоду двох партій.

До речі, демократи виступили проти проголосованого проєкту закону тому, що він:

не передбачає допомоги Україні;

передбачає скорочення фінансування Служби внутрішніх доходів.

Саме тому президент США Джо Байден обіцяв ветувати проєкт закону, якщо там не буде допомоги Україні.

Видання CNN написало, що лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що законопроєкт республіканців у Палаті представників є "глибоко помилковою пропозицією". Він також додав, що Сенат не буде його розглядати.