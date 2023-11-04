Ізраїльська армія атакувала автомобіль швидкої в Газі 3 листопада. Удару завдали з допомогою авіації.

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Що відомо про атаку по швидкій

Літак ЦАХАЛу завдав удару по машині швидкої допомоги, яка була ідентифікована силами як така, що використовувалася терористичним осередком ХАМАС у безпосередній близькості від їхньої позиції в зоні бойових дій,

– заявили ізраїльські військові.

Вони також запевнили, що під час удару вбили декілька бойовиків ХАМАС. У ЦАХАЛ запевнили, що мають інформацію, яка демонструє, що метод роботи ХАМАС полягає в тому, щоб перевозити терористів і зброю на машинах швидкої допомоги.

Армія оборони Ізраїля наголосила, що територія Гази – це зона бойових дій й вони неодноразово закликали цивільних евакуюватися на південь для власної безпеки.

Ба більше, 4 листопада в інтерв'ю на телебаченні речник ЦАХАЛ заявив, що це не перший та навіть не сотий випадок, коли бойовики ХАМАС, у тому числі високопоставлені керівники, незаконно використовують машини швидкої допомоги на полі бою.

До речі, іранські ЗМІ написали, що літак ізраїльських Військово-повітряних сил завдав удару по сонячних батареях та електрогенератору центральної лікарні Аль-Шифа в секторі Газа. Ізраїльська сторона ще не коментувала цю інформацію.

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