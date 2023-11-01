Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що ЦАХАЛ досягає величезних успіхів у своїй наземній операції в Секторі Гази. Зокрема, військові виявляють підземні тунелі терористів.

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Ізраїль заявив про прорив передньої лінії оборони ХАМАС

Речник ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що сухопутні війська прорвали передову лінію оборони ХАМАСу на півночі Сектора Гази.

Наземна операція просувається за планом. Завдяки завчасному плануванню, точним розвідувальним даним і спільним атакам (з суші, повітря і моря – 24 Канал) наші війська прорвали передову лінію оборони ХАМАС на півночі Сектора Гази,

– заявив Хагарі.

У спільній заяві ЦАХАЛ та Армії оборони Ізраїлю мовиться також про ліквідацію Мухаммеда Асара, керівника протитанкового ракетного підрозділу ХАМАС в Секторі Гази. За даними розвідки, удару завдав винищувач.

Асар відповідав за всі протитанкові ракетні підрозділи ХАМАС у Секторі Гази, командував ними в повсякденній діяльності та допомагав їм у надзвичайних ситуаціях. Під його командуванням здійснили численні протитанкові ракетні обстріли цивільних і солдатів ЦАХАЛ.

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Армія Ізраїлю має "великі успіхи"

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант зазначив, що ЦАХАЛ досягає величезних успіхів у своїй наземній операції в Секторі Гази.

Я вражений діями наших військ. Це цілеспрямовані, рішучі дії. Існує тісна співпраця між сухопутними та військово-повітряними силами. Є дуже важливі досягнення на місцях – удари по терористах усіх рівнів, від бойовиків у полі до високопоставлених осіб,

– заявив міністр.

За його словами, діяльність ЦАХАЛ полягає у виявленні підземних тунелів і витісненні терористів.

Зверніть увагу! Галант зазначив, що армія Ізраїлю, звичайно, має "жертви, як це буває в будь-якій битві". Мовиться про 15 солдатів ЦАХАЛ, які загинули в ході наземної операції.