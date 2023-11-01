Про це 24 Каналу розповів підполковник запасу Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Марк Бабот. Він наголошує, що не варто недооцінювати загрози від участі у війні проіранських сил.

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Наскільки серйозними є погрози Ємену

Не можна недооцінювати погрози будь-якої країни, адже це може призвести до фатальних наслідків, як ми побачили 7 жовтня. І Тель-Авів готується до відповіді на ці погрози.

Хто такі хусити й що відбувається в Ємені Починаючи з 2014 року, в Ємені триває громадянська війна. Столицю та північний Захід країни контролюють повстанці-хусити, тоді як південь та Схід країни контролюють лояльні до уряду та Саудівської Аравії сили. Протягом років війни Ємен переживав серйозну гуманітарну кризу й навіть голод, спричинений блокадою контрольованих повстанцями територій. Також коаліція сил за підтримки Саудівської Аравії вчиняла воєнні злочини, бомбардуючи контрольовану повстанцями територію. У відповідь хусити намагалися атакувати саудитів ракетами, які тепер запускають в бік Ізраїлю. На початку 2023 року Саудівська Аравія, паралельно з намаганням покращити стосунки з Ізраїлем, також відновила дипломатичні відносини з Іраном. Також Ер-Ріяд намагався підписати мирний договір із хуситами, однак ці зусилля поки що не досягли своєї мети.

"Хусити напряму підпорядковуються Ірану. Вони мають балістичні та крилаті ракети, отримані від Ірану, а також безпілотники, які періодично запускають в напрямку Ізраїля. Більшість хуситських об’єктів збивають над Червоним морем", – зазначає Бабот.

Важливо! Відстань від Ізраїля до Ємену становить близько 1500 кілометрів.

Ємен – далеко не єдина небезпека, з якою Ізраїлю доводиться рахуватися. Значно більшою загрозою для Тель-Авіву є Іран, який на щастя також не має спільного кордону з Ізраїлем. Тому імовірно, найбільша загроза з боку проіранських сил надходитиме з повітря.

Марк Бабот про поточні загрози для Ізраїля: дивіться відео

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