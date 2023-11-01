Об этом 24 Каналу рассказал подполковник запаса Генерального штаба Армии обороны Израиля Марк Бабот. Он отмечает, что не стоит недооценивать угрозы от роли в войне проиранских сил.
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Насколько серьезны угрозы Йемена
Нельзя недооценивать угрозы любой страны, ведь это может привести к роковым последствиям, как мы увидели 7 октября. И Тель-Авив готовится к ответу на эти угрозы.
Кто такие хуситы и что происходит в Йемене
Начиная с 2014 года, в Йемене идет гражданская война. Столицу и северо-запад страны контролируют повстанцы-хуситы, тогда как юг и восток страны контролируют лояльные правительству и Саудовской Аравии силы.
В годы войны Йемен переживал серьезный гуманитарный кризис и даже голод, вызванный блокадой контролируемых повстанцами территорий. Также коалиция сил при поддержке Саудовской Аравии совершала военные преступления, бомбя контролируемую повстанцами территорию. В ответ хуситы пытались атаковать саудитов ракетами, теперь запускающими в сторону Израиля.
В начале 2023 года Саудовская Аравия параллельно с попыткой улучшить отношения с Израилем также возобновила дипломатические отношения с Ираном. Также Эр-Рияд пытался подписать мирный договор с хуситами, однако эти усилия пока не достигли своей цели.
"Хуситы напрямую подчиняются Ирану. Они имеют баллистические и крылатые ракеты, полученные от Ирана, а также периодически запускающие беспилотники в направлении Израиля. Большинство хуситских объектов сбивают над Красным морем", – отмечает Бабот.
Йемен – далеко не единственная опасность, с которой Израилю приходится считаться. Значительно большей угрозой для Тель-Авива является Иран, к счастью также не имеющий общей границы с Израилем. Поэтому, вероятно, самая большая угроза со стороны проиранских сил будет поступать с воздуха.
Марк Бабот о текущих угрозах для Израиля: смотрите видео
Война между Израилем и ХАМАС: последние новости
- 28 октября через три недели после агрессии ХАМАС Израиль объявил о начале нового этапа в войне – "расширенной операции" в Секторе Газы. Сообщается, что цель израильских военных – окружить город Газа, расположенный на севере Сектора. Также известно, что ЦАХАЛ вошел в туннели, контролируемые ХАМАС.
- В то же время расширение сделки не обошлось без мирных жертв от авиаударов Израиля. На днях ЦАХАЛ поразил лагерь для беженцев, в котором находился один из руководителей ХАМАС Это привело к гибели нескольких десятков гражданских палестинцев, и фактически такие действия можно классифицировать как военное преступление. В то же время, Израиль в свое оправдание вспомнил о призывах к гражданским жителям эвакуироваться из Газы.
- В то же время, на днях стало известно, что Египет готовится открыть границы для раненых палестинцев и иностранцев, находящихся на территории Сектора Газы. В то же время, разрешить проход всех палестинских беженцев Египет принципиально отказывается, хотя Израиль очень хотел бы этого.