Об этом 24 Каналу рассказал подполковник запаса Генерального штаба Армии обороны Израиля Марк Бабот. Он отмечает, что не стоит недооценивать угрозы от роли в войне проиранских сил.

Смотрите также Кроме Нетаньяху и его окружения: как в Израиле изменилось отношение к России

Насколько серьезны угрозы Йемена

Нельзя недооценивать угрозы любой страны, ведь это может привести к роковым последствиям, как мы увидели 7 октября. И Тель-Авив готовится к ответу на эти угрозы.

Кто такие хуситы и что происходит в Йемене Начиная с 2014 года, в Йемене идет гражданская война. Столицу и северо-запад страны контролируют повстанцы-хуситы, тогда как юг и восток страны контролируют лояльные правительству и Саудовской Аравии силы. В годы войны Йемен переживал серьезный гуманитарный кризис и даже голод, вызванный блокадой контролируемых повстанцами территорий. Также коалиция сил при поддержке Саудовской Аравии совершала военные преступления, бомбя контролируемую повстанцами территорию. В ответ хуситы пытались атаковать саудитов ракетами, теперь запускающими в сторону Израиля. В начале 2023 года Саудовская Аравия параллельно с попыткой улучшить отношения с Израилем также возобновила дипломатические отношения с Ираном. Также Эр-Рияд пытался подписать мирный договор с хуситами, однако эти усилия пока не достигли своей цели.

"Хуситы напрямую подчиняются Ирану. Они имеют баллистические и крылатые ракеты, полученные от Ирана, а также периодически запускающие беспилотники в направлении Израиля. Большинство хуситских объектов сбивают над Красным морем", – отмечает Бабот.

Важно! Расстояние от Израиля до Йемена составляет около 1500 км.

Йемен – далеко не единственная опасность, с которой Израилю приходится считаться. Значительно большей угрозой для Тель-Авива является Иран, к счастью также не имеющий общей границы с Израилем. Поэтому, вероятно, самая большая угроза со стороны проиранских сил будет поступать с воздуха.

Марк Бабот о текущих угрозах для Израиля: смотрите видео

Война между Израилем и ХАМАС: последние новости