Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор портала "Детали" (Израиль) Эмиль Шлеймович, отметив, что израильское общество уже давно не любит Россию.

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Общее количество израильтян, негативно относившихся к России, составило 73% до полномасштабного вторжения в Украину. После – 83%.

Израильтяне никогда не считали Россию дружественной страной. Что собой представляет Россия – в Израиле давно уже знают. Даже часть израильского общества, которая была против помощи Украине, уже меняет мнение. Сейчас влиятельные израильские журналисты все чаще говорят, что нужно пересмотреть эту позицию. Но это не касается Нетаньяху и членов коалиции,

– рассказал Шлеймович.

К теме – смотрите разговор с Эмилем Шлеймовичем на ютубе 24 Канала

Как Нетаньяху относится к России

Как подчеркнул Шлеймович, Нетаньяху еще с далеких времен воспринимает Путина как "старшего патрона". Сейчас у многих местных жителей появилась надежда, что после победы Израиля над ХАМАС удастся избавиться от самого Нетаньяху. Хотя он точно попытается держаться за власть.

Есть надежда, что после войны Нетаньяху удастся снять. Тогда на одного пророссийского политика в мире станет меньше. Это пока только надежда. К сожалению, ничего не гарантировано, потому что он точно будет держаться за власть,

– рассказал Шлеймович.

Россия уже давно дискредитировала себя для израильтян. Поэтому антиеврейские погромы мало кого удивили. Антисемитизм может вспыхнуть в любом регионе России, потому евреям там нужно быть осторожными.

Антиеврейские митинги в России: коротко