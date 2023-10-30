Так, поздним вечером сотни демонстрантов в Дагестане ворвались в аэропорт Махачкалы. Они заблокировали взлетно-посадочную полосу и пытались сесть на самолет, прибывший 29 октября вечером из Израиля.

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Все из-за слухов об "израильских беженцах"

В Институте по изучению войны отметили, что произошло это после слухов, что власти России намерены расселить "израильских беженцев". И сделать это планирует в Дагестане и других регионах Северного Кавказа.

Собственно вечером 29 октября сотни демонстрантов собрались в гостинице в Хасавюрте, Дагестан. Они искали вероятных "израильских беженцев". Известно, что неизвестны также подожгли еврейский культурный центр, который строили в Нальчике, Кабардино-Балкарская Республика.

Толчок дал местный телеграм-канал

В нем появилось сообщение, в котором утверждали, что "израильские беженцы" поселились в гостинице в Хасавюрте. В нем также объявили о планах демонстраций, что через несколько часов прошли в центре Махачкалы.

Кроме того, призвали на этом канале выйти на демонстрацию в аэропорту. Более того, опубликовали данные с трекера полетов самолета из Израиля.

Ворвавшись в аэропорт, демонстранты скандировали "смерть евреям". Также применяли физическую силу к сотрудникам службы безопасности в аэропорту.

В Институте обратили внимание, что канал, распространявший слухи, уже не работает. Аналитики предполагают, что это первый признак, что власти России пытаются активно подавить продолжение антисемитских выступлений.

Кремль, вероятно, дал разобраться на местах

В Институте обратили внимание, что в Кремле все еще не отреагировали на события. Предполагается, что он оставил возможность официально отреагировать на демонстрации региональным властям.

Собственно, глава Республики Дагестан Сергей Меликов, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов и глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков ранее 29 октября обратились к жителям Северного Кавказа. Их призвали воздержаться от агрессивных действий и пресечь попытки разжигания межнациональной розни.

Антисемитские действия после первых демонстраций особенно осудил Координационный центр мусульман Северного Кавказа. В аэропорт в Махачкале прибыли министр национальной политики Дагестана Энрик Муслимов и министр по делам молодежи Камиль Саидов. Они хотели поговорить с демонстрантами. Но, похоже, это не повлияло на их желание ворваться в аэропорт.

Впоследствии Меликов демонстрацию назовет нарушением закона. Главное управление МВД Северо-Кавказского федерального округа предупредило, что без предварительного согласования с правительством такие демонстрации незаконны.

Аналитики предполагают, что Кремль может пытаться заверить избирателей, что ситуация находится под контролем. Также попытается убедить еврейскую аудиторию в том, что еврейские нацменьшинства в безопасности в России.

Тем временем спикер Главного раввината Дагестана Овадия Исаков 29 октября заявил, что сотни еврейских семей должны покинуть республику и Россию, ведь "Россия – это не спасение", поскольку "в России тоже были погромы".

Напоминают, что 25 октября Путин встретился с лидерами нескольких российских религиозных организаций, включая иудейских и исламских религиозных лидеров. Тогда он назвал Россию маяком религиозной гармонии.

Аналитики считают, что Кремль стремится представить Россию как защищающую свои религиозные меньшинства. Таким образом он хочет выслужиться перед мусульманской и еврейской аудиторией на фоне войны между Израилем и ХАМАС, приуменьшить напряженность, вызванную все более ультранационалистической Русской православной церковью.

Боятся антироссийских демонстраций

Сами российские ультранационалисты боятся, что антисемитские демонстрации распространятся с Дагестана и Северного Кавказа на другие регионы страны. Отдельные ультранационалисты обвинили в начальных слухах украинскую информационную операцию. Другие же выразили глубокую обеспокоенность тем, что антисемитская деятельность может распространиться и может начаться антирусская.

Так, один русский военкор спросил, будут ли "погромы" в Москве. Он заявил, что демонстрации могут привести к ситуации, напоминающей убийства этнических россиян в Таджикистане и Чеченской Республике в 1990-х годах.

Ультранационалисты России тоже могут начать жестко критиковать реакцию властей страны на демонстрации. До такого предположения пришли, ведь несколько российских источников сетуют, что официальная реакция была вялой.