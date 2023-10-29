Толпа дагестанцев собралась в аэропорту Махачкалы, куда вроде бы должна была прилететь рейс из Израиля. Они держат палестинские флаги и плакаты с надписями "Мы против еврейских беженцев".
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Устроили охоту на евреев
Местные мусульмане проверяют выезжающие из аэропорта машины, чтобы найти "беженцев из Израиля". Некоторые из протестующих в поисках граждан Израиля проверяют документы у выходящих из здания аэропорта людей.
Также на место происшествия прибыли наряды ОМОН. При этом телеграмм-каналы пишут, что толпа продолжает находиться возле аэропорта, правоохранители им не мешают.
Ранее в дагестанских телеграмм-каналах начали распространяться сообщения о том, что самолет из Израиля должен привезти беженцев, которые будут жить в республике.
В Дагестане устроили антиеврейский митинг: видео
Аэропорт в Махачкале закрыли
Дороги, ведущие в аэропорт, перекрыты, на место приехала полиция. Сам аэропорт в Махачкале был закрыт. В росавиации сообщили, что в результате "проникновения неизвестных на перрон аэропорта Махачкала принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет". Тем временем самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы.
Протестующие проникли на крышу аэропорта
Беспорядки в Махачкале не угасают. Протестующие забрались на крышу аэропорта.
Также в сети появляются кадры, на которых дагестанцы пытаются прямо по крылу прилетевшего из Израиля самолета пробраться внутрь борта.
Мусульмане атакуют рейс из Израиля / Скриншот
Евреев ищут даже в воздухозаборнике / Скриншот
Тем временем перепуганные пассажиры, увидев разъяренную толпу, не решаются выйти из самолета.
Мятежников удалось прогнать от самолета
В настоящее время разъяренную толпу удалось вытеснить со взлетно-посадочной полосы, также практически всех удалось вывести из здания аэропорта. Известно, что во время протестов 4 человека получили ранения.
Перед воротами аэропорта дагестанцы устроили митинг. С недовольными общаются министр по нацполитике Энрик Муслимов и министр по делам молодежи Камил Саидов.
Мусульмане не планируют расходиться / Скриншот
Тем временем митингующие, находящиеся на площади перед аэропортом, агрессивно реагируют на прибывших на место происшествия правоохранителей. Они оцепили полицейское авто и расшатывают его, выкрикивая "Аллах Акбар". Также часть мусульман до сих пор – на крыше терминала.
Протест у аэропорта в Махачкале продолжается / Скриншот
Местные телеграмм-каналы отмечают прибытие большого количества силовиков.
К месту протестов стягивают силовиков / Скриншот
В России на Кавказе проходят антисемитские радикальные акции
- Антиеврейские митинги в регионах России, где проживают мусульмане, начались на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. 27 октября вечером Израиль сообщил о расширении наземной операции в секторе Газа. Это заявление сопровождалось мощными ударами по скоплению боевиков. Впоследствии стало известно, что ЦАХАЛ вошел на территорию сектора Газа.
- На фоне израильских обстрелов Газы в ряде мусульманских стран, а также европейских, прошли митинги в поддержку Палестины.
- Антисемитские настроения охватили и Кавказ. Так, в Нальчике (столица Кабардино-Балкарии) неизвестные подожгли недостроенный еврейский культурный центр.
- 28 октября в Карачаево-Черкесии прошел массовый митинг с призывами выгнать евреев из региона.
- В Дагестане устроили облаву на переселенцев из Израиля. Толпа молодых людей выискивает в отелях израильских беженцев.
- Против евреев развернулась кампания по сети. Так, пользователи российских соцсетей призывают их сжигать и выгонять из страны.