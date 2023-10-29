Толпа дагестанцев собралась в аэропорту Махачкалы, куда вроде бы должна была прилететь рейс из Израиля. Они держат палестинские флаги и плакаты с надписями "Мы против еврейских беженцев".

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Устроили охоту на евреев

Местные мусульмане проверяют выезжающие из аэропорта машины, чтобы найти "беженцев из Израиля". Некоторые из протестующих в поисках граждан Израиля проверяют документы у выходящих из здания аэропорта людей.

Также на место происшествия прибыли наряды ОМОН. При этом телеграмм-каналы пишут, что толпа продолжает находиться возле аэропорта, правоохранители им не мешают.

Ранее в дагестанских телеграмм-каналах начали распространяться сообщения о том, что самолет из Израиля должен привезти беженцев, которые будут жить в республике.

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Аэропорт в Махачкале закрыли

Дороги, ведущие в аэропорт, перекрыты, на место приехала полиция. Сам аэропорт в Махачкале был закрыт. В росавиации сообщили, что в результате "проникновения неизвестных на перрон аэропорта Махачкала принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет". Тем временем самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы.

Протестующие проникли на крышу аэропорта

Беспорядки в Махачкале не угасают. Протестующие забрались на крышу аэропорта.

Также в сети появляются кадры, на которых дагестанцы пытаются прямо по крылу прилетевшего из Израиля самолета пробраться внутрь борта.

Мусульмане атакуют рейс из Израиля / Скриншот

Евреев ищут даже в воздухозаборнике / Скриншот

Тем временем перепуганные пассажиры, увидев разъяренную толпу, не решаются выйти из самолета.

Мятежников удалось прогнать от самолета

В настоящее время разъяренную толпу удалось вытеснить со взлетно-посадочной полосы, также практически всех удалось вывести из здания аэропорта. Известно, что во время протестов 4 человека получили ранения.

Перед воротами аэропорта дагестанцы устроили митинг. С недовольными общаются министр по нацполитике Энрик Муслимов и министр по делам молодежи Камил Саидов.

Мусульмане не планируют расходиться / Скриншот

Обратите внимания! Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело по факту захвата местными жителями аэропорта в Махачкале. Наказание, которое "светит" митингующим - лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Известно уже о 4 задержанных.

Тем временем митингующие, находящиеся на площади перед аэропортом, агрессивно реагируют на прибывших на место происшествия правоохранителей. Они оцепили полицейское авто и расшатывают его, выкрикивая "Аллах Акбар". Также часть мусульман до сих пор – на крыше терминала.

Протест у аэропорта в Махачкале продолжается / Скриншот

Местные телеграмм-каналы отмечают прибытие большого количества силовиков.

К месту протестов стягивают силовиков / Скриншот

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