Антисемитские радикальные акции в России распространяются на Кавказе, где в религиозном составе населения преобладают мусульмане. Так, международное разведывательное сообщество InformNapalm сообщило о радикальных действиях в городе Нальчик, пишет 24 Канал.
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На Кавказе требуют изгнать евреев
В Нальчике (столица Кабардино-Балкарии) вандалы подожгли недостроенный еврейский культурный центр. Также на стене неизвестные написали "смерть яхудам". "Яхуд" на арабском означает "еврей".
Надпись о "смерти евреев" на стене в Нальчике / Фото из сети
В Нальчике подожгли недостроенный еврейский культурный центр: смотрите видео
В субботу, 28 октября, в соседней с Кабардино-Балкарией республике – Карачаево-Черкессия, также субъект России, прошел массовый митинг с призывами выгнать евреев из региона.
Массовый митинг против Евреев: смотрите видео
ХАМАС, который поддерживает Россия, разжигает религиозную рознь, хотя Израиль, его партнеры и весь цивилизованный мир разделяют террористов и мирных палестинцев. Часть мусульманского мира осуждает действия Израиля, который поставил цель уничтожить ХАМАС, поскольку из-за этого могут пострадать мирные палестинцы. Однако террористы ХАМАС препятствуют эвакуации мирных людей из Сектора Газа, в том числе и иностранцев.
После того, как Россия начала полномасштабную войну в 2022 году и впоследствии объявила о мобилизации, в Израиль сбежало немало россиян. Однако то, что Израиль стал убежищем для беглых россиян, ни о чем не говорит населению России.
Так, украинский журналист Андрей Цаплиенко информирует, что в российском Дагестане устроили "облаву" на переселенцев из Израиля. Толпа молодых людей стала осматривать гостиницы, в которых якобы заселили израильских беженцев.
Жители дагестанского города устроили "облаву" на переселенцев из Израиля: смотрите видео
После того, как никого не нашли, молодые люди заявили, что "евреев спрятали".
Как России разыскивают евреев: смотрите видео
Также против евреев развернулась кампания по сети. Так, пользователи российских соцсетей призывают их сжигать и выгонять из страны.
Как российские сети реагируют на евреев / Фото взяты с канала Инсайдер UA
Антисемитизм в России на самом высоком политическом уровне
- Несмотря на российскую агрессию против Украины, Израиль сохранял отношения с Россией, очевидно, ухудшившиеся после нападения ХАМАС. Дело в том, что Россия не выразила Израилю соболезнования, а также продвигает нарративы террористов ХАМАС.
- У Украины есть доказательства, что Россия даже причастна до нападения боевиков ХАМАС на Израиль.
- Антисемитизм в России прослеживался и раньше, в том числе на самом высоком политическом уровне. Так, глава МИД России Сергей Лавров сравнил Владимира Зеленского с Гитлером, потому что тот тоже якобы "имел еврейскую кровь". Министр иностранных дел России заявил, что "самые ярые антисемиты, как правило, – евреи".
- Российский президент Владимир Путин говорил, что Владимир Зеленский якобы "позор для еврейского народа". В ответ Зеленский назвал Путина "вторым королем антисемитизма после Гитлера".