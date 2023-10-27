В эксклюзивном интервью 24 Каналу Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал факты, подтверждающие причастность Кремля к нападению террористов ХАМАС на Израиль.

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Россия заинтересованная сторона

Украина имеет даже техническое подтверждение того, что Россия принимала непосредственное участие в подготовке ХАМАС к нападению на Израиль.

Центр, который занимается Кибербезопасностью при аппарате СНБО, отслеживает все атаки на нашу страну. За последние три дня до 7 октября (день нападения ХАМАС на Израиль – 24 Канал) мы обратили внимание на снижение на 70% атак на наше киберпространство. Мы проанализировали, куда переметнулись российские, скажем, воинские части, причастные к атакам. Они перекинулись именно на Израиль,

– отметил Данилов.

По его словам, Россия заинтересованная сторона в войне в Израиле. Впрочем, радоваться этому россиянам еще рано.

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Путину рано радоваться

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что российский президент Владимир Путин, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, точно радуется. Однако, по мнению Данилова, диктатору нет никакого смысла радоваться войне в Израиле.

Есть такая пословица: смеется тот, кто смеется последний. Я не думаю, что ему (Путину - 24 Канал) надо спешить со своими насмешками,

– сказал секретарь СНБО.

История Израиля в очередной раз доказывает, что любую проблему нужно как можно скорее решать, а не откладывать в дальний ящик.

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