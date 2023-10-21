В общем отношение Израиля к России ощутимо меняется. Тем не менее Тель-Авив заявляет об отсутствии данных о поддержке России террористов из ХАМАС. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что сбор данных о российской причастности продолжается.

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Возмущает дипломатическое поведение России

Прежде всего, стоит отметить, что в Израиле нет прямых доказательств о прямом участии России в подготовке к нападению на Израиль. Хотя подобные предположения, конечно, есть.

ХАМАС – самостоятельный игрок. Он союзник Ирана, Хезболла и часто согласовывает действия с ними. До сих пор не считалось, что Россия оказывает на него влияние и снабжает оружие напрямую. Сейчас этот вопрос изучают. Если появятся факты, что так и было, несомненно, это очень отразится на отношениях, и Россия будет за это заплатить,

– подчеркнул Давид Шарп.

В то же время военный обозреватель добавил, что дипломатическое поведение России вызывает у Израиля недовольство, а у израильтян – отвращение. В частности, даже в прошлом году министр иностранных дел России Сергей Лавров встречался с лидером ХАМАС и пожимал ему руку.

"Конечно, региональная война выгодна России: цены на нефть растут, есть угроза отвлечения США и других стран от Украины. А что касается Вейтмана, важно отметить, что он не очень важная фигура в израильской политике. Нельзя считать его человеком, который что-то решает и знает», – подчеркнул военный обозреватель.

При этом нельзя не отметить показательность подобного высказывания одного из лидеров партии Биньямина Нетаньяху. В конце концов, понимание, что Россия может быть причастна к нападению на Израиль, а также, что ей выгодна эта война, расширилось. Это вызывает и соответствующее отношение к России.

Давид Шарп об отношении Израиля к России: смотреть видео

Россию не рассматривали как партнера ХАМАС

В этом контексте также следует добавить, что в Израиле знали, что Россия поддерживает отношения с ХАМАС. Но до сих пор не было данных о том, что Кремль подталкивает боевиков к террористическим действиям или как-то их спонсирует.

Не могу знать, какая информация есть у спецслужб, но на уровне серьезных источников этого (о возможных связях России с ХАМАС – 24 Канал) пока не озвучивали. Есть эмоции, есть негативное отношение к России, но о ее прямой поддержке террористических организаций официально ничего неизвестно,

– подчеркнул Шарп.

Пока Израиль принимает во внимание поддержку боевиков ХАМАС со стороны Ирана. Однако сейчас работают над проверкой информации о причастности России.

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