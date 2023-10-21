Загалом ставлення Ізраїлю до Росії відчутно змінюється. Проте Тель-Авів заявляє про відсутність даних про підтримку Росії терористів з ХАМАС. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що збір даних про російську причетність триває.
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Обурює дипломатична поведінка Росії
Насамперед варто зазначити, що в Ізраїлі немає прямих доказів про пряму участь Росії в підготовці до нападу на Ізраїль. Хоч подібні припущення, звичайно, є.
ХАМАС – самостійний гравець. Він союзник Ірану, Хезболли і часто погоджує дії з ними. Дотепер не вважалось, що Росія має на нього вплив та постачає зброю напряму. Зараз це питання вивчають. Якщо з'являться факти, що так і було, безсумнівно, це дуже відобразиться на стосунках, та Росія муситиме за це заплатити,
– наголосив Давид Шарп.
Водночас військовий оглядач додав, що дипломатична поведінка Росії викликає в Ізраїлю невдоволення, а в ізраїльтян – огиду. Зокрема, навіть торік міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров зустрічався із лідером ХАМАС та тиснув йому руку.
"Звісно, регіональна війна вигідна Росії: ціни на нафту зростають, є загроза відволікання США та інших країн від України. А щодо Вейтмана, важливо відзначити, що він не дуже важлива фігура в ізраїльській політиці. Не можна вважати його людиною, яка щось вирішує та знає", – підкреслив військовий оглядач.
При цьому, не можна не відмітити показовість подібного висловлювання одного з лідерів партії Беньяміна Нетаньягу. Зрештою, розуміння, що Росія таки може бути причетною до нападу на Ізраїль, а також, що їй вигідна ця війна, розширилось. Це викликає й відповідне ставлення до Росії.
Давид Шарп про ставлення Ізраїлю до Росії: дивитись відео
Росію не розглядали як партнера ХАМАС
В цьому контексті також варто додати, що в Ізраїлі знали, що Росія підтримує відносини із ХАМАС. Але до цього часу не було даних про те, що Кремль підштовхує бойовиків до терористичних дій чи якось їх спонсорує.
Не можу знати, яка інформація є у спецслужб, але на рівні серйозних джерел, цього (про імовірні зв'язки Росії з ХАМАС – 24 Канал) поки не озвучували. Є емоції, є негативне ставлення до Росії, але про її пряму підтримку терористичних організації, офіційно нічого невідомо,
– наголосив Шарп.
Допоки Ізраїль бере до уваги підтримку бойовиків ХАМАС з боку Ірану. Однак зараз працюють над перевіркою інформації щодо причетності Росії.
Зв'язок Росії та ХАМАС: що відомо
- У Головному управлінні розвідки повідомили, що бойовики з ХАМАС регулярно бували у Москві. Зустрічі відбувалися навіть на офіційному рівні. Усе це якраз вказує на те, що Кремль був поінформований про плани ХАМАС щодо нападу на Ізраїль.
- Ба більше, за словами представника ГУР Андрія Юсова, є дані про те, що Росія передавала трофейну американську та українську техніку ісламістським терористам. Робили це через контрабандні канали та ПВК. При цьому Кремль намагається дискредитувати Україну в очах світової спільноти, адже звинувачує ЗСУ в постачанні зброї ХАМАС.
- У виданні Politico зазначили, що напад на Ізраїль 7 жовтня був "найкращим подарунком на день народження Путіна". Адже його стратегічна ціль від початку – відвернення уваги світу від війни в Україні.