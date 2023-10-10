Наростаючі конфлікти та, зокрема, нещодавній напад ХАМАС на Ізраїль грають на руку російському президенту. Путін сподівається, що Україні надходитиме менше зброї, а сам він стане важливим голосом у коаліції проти Заходу.

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Конфлікти потрібні Путіну

Стратегічна ціль Владіміра Путіна полягає у тому, щоб відвернути Захід від підтримки України. Саме тому війна в Ізраїлі стала приємним сюрпризом для російського президента. Багато хто бачить Кремль як ляльковода, який доклав руку до загострення ситуації в Ізраїлі, Косово, на Кавказі та в Африці, однак насправді це не так.

Путін не розпалював всі ці конфлікти, однак наразі підливає масла в вогонь та насолоджується результатом. Пропагандисти вже розповідають, що війна на Близькому Сході є перемогою Росії, а кошти для підтримки України вичерпаються.

Це був, напевно, найкращий подарунок Путіну на день народження. Напад на Ізраїль розділить увагу, враховуючи природну зосередженість США на Ізраїлі,

– переконує європейський депутат.

Раніше Росія вже загравала з бойовиками ХАМАС, розпалюючи їх гнів. Як стверджує колишній високопоставлений співробітник розвідки США Норман Рул, терористи могли надихнутися діями Москви при вчиненні насильства. Однак більшу роль Кремль навряд чи зіграв.

Владімір Путін також розглядає вторгнення ХАМАС як можливість зробити себе важливим гравцем у глобальному угрупуванні проти Заходу разом з Китаєм та Іраном. Кремль активно розповідає про "новий світовий порядок" та звинувачує США та ЄС у "розпалюванні конфлікту".

Допомога Україні на фоні війни між ХАМАС та Ізраїлем