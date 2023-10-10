Проукраїнські сенатори від обидвох партій можуть упродовж наступних тижнів швидко прийняти річний пакет допомоги для України. Він значно перевищує суму допомоги, яку просив президент Джозеф Байден.
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Так, сенатори бачать більше сенсу в одному великому пакеті, аніж в кількох менших. Мовляв, це "додасть Україні відчуття впевненості", а також – буде краще "з політичної точки зору".
Коли можуть схвалити рішення
Річний пакет допомоги можуть прийняти між 16 жовтня, коли Сенат повернеться з канікул, і 17 листопада – датою закінчення поточного законопроєкту про тимчасові витрати.
Розмір допомоги наразі ще обговорюється. Зокрема сенатор-республіканець Ліндсей Грем запропонував виділити 60 – 70 мільярдів доларів, а от сенатор-демократ Річард Блюменталь вважає, що цифра має бути ближчою до 100 мільярдів доларів. Втім, останній готовий піти на компроміс, якщо республіканці погодяться з 60 мільярдами доларів.
Нагадаємо, що у серпні Джо Байден попросив 24 мільярди доларів додаткової допомоги для України. Втім, зовсім нещодавно ЗМІ повідомляли, що американський лідер хоче розв'язати внутрішню політичну проблему з підтримкою України до початку виборів у США. Тому він розглядає великий пакет допомоги для нашої держави.
Відставка Маккарті та ситуація з допомогою Україні
- 3 жовтня Палата представників проголосувала за відставку спікера Кевіна Маккарті. Це перший такий випадок в історії. Маккарті обіймав посаду протягом 9 місяців, що стало найкоротшим періодом перебування спікера в Палаті представників.
- Усунення Маккарті відбулося на тлі голосування за тимчасовий бюджет США, з якого виключили допомогу Україні. Так, республіканці в Палаті представників Конгресу США вирішили вилучити 300 мільйонів доларів допомоги Україні. Їх мали надати в рамках нового оборонного бюджету на 2024 рік.
- Прессекретар Пентагону Джон Кірбі зазначив, що несхвалення нової допомоги Україні може мати жахливі наслідки на полі бою. Тому за жодних обставин не можна допустити, щоб ця підтримка була перервана.