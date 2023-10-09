Президент Джо Байден ухвалив рішення передати Україні ракети ATACMS ще перед візитом Володимира Зеленського до США. Зазначимо, що до цього він довго був проти передачі цього озброєння.

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Рішення ухвалили ще у вересні

У матеріалі видання мовиться, що Байден схвалив відправку ATACMS Україні у вересні, саме перед візитом президента України.

Водночас американські офіційні особи провели два раунди офіційних переговорів з Україною щодо умов передачі цих ракет.

Байден опирався цій ідеї понад рік.

ATACMS таки передадуть Україні