Президент Джо Байден принял решение передать Украине ракеты ATACMS еще до визита Владимира Зеленского в США. Отметим, что до этого он долго возражал против передачи этого вооружения.

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Решение было принято еще в сентябре

В материале издания говорится, что Байден одобрил отправку ATACMS Украине в сентябре именно перед визитом президента Украины.

В то же время американские официальные лица провели два раунда официальных переговоров с Украиной по условиям передачи этих ракет.

Байден сопротивлялся этой идее больше года.

ATACMS таки передадут Украине