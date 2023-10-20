Представник ізраїльської партії "Лікуд" Амір Вайтман у прямому етері російського пропагандистського каналу розкритикував росіян за відсутність підтримки Ізраїлю. Також він висловив думку, що Росія підтримує нацистів, які хочуть здійснити геноцид, пише 24 Канал.

Дивіться також В очікуванні бурі: чи вдалося Байдену загасити велику пожежу на Близькому Сході

Громадська думка жителів Ізраїлю змінилась

Вайтман сказав, що розуміє, що пропагандисти отримують російську зарплату за відповідну пропаганду, але він закликав росіян бути обережними.

Послухайте мене уважно: ми покінчимо з цими нацистами, ми виграємо цю війну, після цього ми не забудемо про те, що ви робите. Ми прийдемо і зробимо так, що Україна переможе. Ми зробимо так, що ви заплатите за те, що ви зробили,

– наголосив він.

За його словами, час, коли євреї не мали сили захистити себе, закінчився, і людям тепер доведеться відповісти за наслідки їхньої підтримки геноциду євреїв. Він зазначив, що те, що бачили в Ізраїлі 10 днів тому – не є нормальним, адже терористи заходили і масово розстрілювали людей на вулицях, вбивали немовлят, ґвалтували і вбивали жінок.

Все це ми бачили на власні чи. І скажу відверто: громадська думка в Ізраїлі змінилася, ми зараз не ті, що були 10 днів тому", – заявив Вайтман.

Ізраїльський політик розкритикував російських пропагандистів: дивіться відео

Росія і її роль у війні ХАМАС проти Ізраїлю