Це суттєво збільшить тривожність демократичного світу. Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Семенюк, додавши, що Росії вигідні масові протести палестинців у Європі та війна в Ізраїлі. Адже такі дії можуть змусити світ вимагати від України переговорів з Кремлем.

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"Ахіллесова п'ята" Заходу

За словами Семенюка, терористичні угруповання хочуть, щоб демократичні країни Європи через військові дії вимагали зупинки війни на двох фронтах:

тиснути на Україну, щоб вона пішла на переговори з Росією й сприйняла географічні реалії, якими вони є наразі;

тиснути на Ізраїль, використовуючи мирне населення, яке страждає від обстрілів Сектору Гази.

Іран та Росія розуміють, що це слабка "Ахіллесова п'ята" Заходу. Тому вони можуть збільшувати динаміку протистояння, викликаючи цілком логічну відповідь Ізраїлю. Це лише збільшуватиме градус насильства та тривожності,

– зауважив Тарас Семенюк.

Ставка робиться на масові протести в ЄС

Звернімо увагу, які масштабні мітинги проводять палестинці у європейських країнах. Тобто у такий спосіб палестинці апелюють до захисту свого населення. Однак забувають, хто розпочав війну проти Ізраїля.

Семенюк пояснив, чим війна в Ізраїлі вигідна Росії: дивитися відео

Крім того, після початку нападу на Ізраїль бойовики ХАМАС заявили, що готові до переговорів з Ізраїлем. Однак Єрусалим налаштований знищити не населення Сектору Гази, а "керівництво" ХАМАС, яке наказує терористам виконувати злочинні дії.

Акцент ставиться, аби викликати великий протест в Європі. Адже зараз ми виходимо у фазу виборів у європейських країнах. Сьогодні у Польщі вибори, зовсім скоро у Нідерландах. Ми переходимо у 2024 рік, де кульмінацією будуть вибори у США,

– наголосив Тарас Семенюк.

Політолог підсумував, наразі робиться акцент на зупинення постачання зброї нашій державі та війни в Україні й Ізраїлі через масові протести в ЄС.

Мітинги у Європі: коротко