Это существенно увеличит тревожность демократического мира. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Семенюк, добавив, что России выгодны массовые протесты палестинцев в Европе и война в Израиле. Ведь такие действия могут заставить мир потребовать от Украины переговоров с Кремлем.

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"Ахиллесова пята" Запада

По словам Семенюка, террористические группировки хотят, чтобы демократические страны Европы из-за военных действий требовали остановки войны на двух фронтах:

давить на Украину, чтобы она пошла на переговоры с Россией и восприняла географические реалии, каковы они сейчас;

давить на Израиль, используя мирное население, страдающее от обстрелов Сектора Газы.

Иран и Россия понимают, что это слабая "Ахиллесова пята" Запада. Поэтому они могут увеличивать динамику противостояния, вызывая логичный ответ Израиля. Это будет только увеличивать градус насилия и тревожности,

– заметил Тарас Семенюк.

Ставка делается на массовые протесты в ЕС

Обратите внимание, какие масштабные митинги проводят палестинцы в европейских странах. То есть таким образом палестинцы апеллируют к защите своего населения. Однако забывают, кто начал войну против Израиля.

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Кроме того, после начала нападения на Израиль боевики ХАМАС заявили, что готовы к переговорам с Израилем. Однако Иерусалим настроен уничтожить не население Сектора Газы, а "руководство" ХАМАС, которое приказывает террористам выполнять преступные действия.

Акцент ставится, чтобы вызвать большой протест в Европе. Сейчас мы выходим в фазу выборов в европейских странах. Сегодня в Польше выборы, совсем скоро в Нидерландах. Мы переходим в 2024 год, где кульминацией будут выборы в США,

– подчеркнул Тарас Семенюк.

Политолог подытожил, что сейчас делается акцент на остановке поставок оружия нашему государству и войны в Украине и Израиле из-за массовых протестов в ЕС.

Митинги в Европе: коротко