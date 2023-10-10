За словами Абу Марзука, ХАМАС "досягнув своїх цілей". Відтак, там "відкриті до чогось подібного" (на переговори – 24 Канал).

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Коли його запитали, чи бажає ісламістська група обговорювати можливе припинення вогню, він відповів, що ХАМАС готовий до "всіх політичних діалогів".

Зауважимо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу ввечері 9 жовтня у своєму восьмихвилинному виступі сказав, що удари, вже завдані по Газі, були лише початком, а попереду значно серйозніші атаки. Також він порівняв бойовиків із ХАМАС із терористами з ІДІЛ і висловив упевненість у перемозі.

Війна Ізраїлю та ХАМАС