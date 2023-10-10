За словами Абу Марзука, ХАМАС "досягнув своїх цілей". Відтак, там "відкриті до чогось подібного" (на переговори – 24 Канал).
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Коли його запитали, чи бажає ісламістська група обговорювати можливе припинення вогню, він відповів, що ХАМАС готовий до "всіх політичних діалогів".
Зауважимо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу ввечері 9 жовтня у своєму восьмихвилинному виступі сказав, що удари, вже завдані по Газі, були лише початком, а попереду значно серйозніші атаки. Також він порівняв бойовиків із ХАМАС із терористами з ІДІЛ і висловив упевненість у перемозі.
Війна Ізраїлю та ХАМАС
- Вранці 7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль із Сектору Гази, випустивши по країні кілька тисяч ракет. Окрім того, бойовики проникли з суші, води та повітря у прикордонні райони Ізраїлю та захопили кілька населених пунктів, військові об'єкти, взяли полонених.
- Увечері того ж дня ЦАХАЛ повернув під свій контроль більшість із цих населених пунктів.
- Унаслідок атаки ХАМАС та відповіді Ізраїлю на неї загинуло багато людей з обох сторін. Станом на вечір 9 жовтня було відомо про 900 загиблих ізраїльтян та 687 палестинців.
- Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". В її результаті ЦАХАЛ вразив вже тисячі цілей у Секторі Гази. За словами прем'єра Нетаньягу, це "лише початок", а ХАМАС "буде знищений".