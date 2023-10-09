Розвідка повідомила, що росіяни передали бойовикам ХАМАС західну зброю, яку захопили на полі бою в Україні. Також Росія посилює співпрацю з Іраном. Докладніше про зусилля Росії порушити світову безпеку розповідає журналіст 24 Каналу Олексій Печій.

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Росія намагається дискредитувати Україну за допомогою війни в Ізраїлі

Росія активно намагається використати всі наявні гібридні інструменти, щоб зменшити підтримку України з боку Заходу. Українська розвідка повідомила про те, що російські окупанти передали терористам ХАМАС захоплену в ході бойових дій в Україні західну зброю.

Цю зброю ХАМАС використовує проти Ізраїлю, а Росія готує масштабну кампанію з дискредитації України на Близькому Сході.

В українській розвідці повідомляють, що російське ГРУ передало бойовикам ХАМАС захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС.

За планом росіян, наступним кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у нібито продажу західної зброї для терористів на регулярній основі.

Зазначається, що в межах кремлівської дезінформаційної кампанії ці фейки мають лягти в основу низки "викривальних публікацій" та "розслідувань" у західних ЗМІ.

Для переконливості російські спецслужби мають намір використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви. Чергова провокація ворога націлена на дискредитацію Збройних Сил України та повне припинення військової допомоги нашій державі з боку західних партнерів,

– мовиться у повідомленні ГУР МО.

Росія поширює фейки про "українську зброю" у терористів ХАМАС

Напередодні Росія вже почала поширювати фейки нібито про "українську зброю" у терористів ХАМАС.

У мережі з'явився коротенький відеоролик, на якому один із бойовиків показує нібито українську зброю. Втім, у Міноборони України підкреслили, що українці не могли б передати зброю бойовикам, адже наші західні партнери пильно слідкують за озброєнням та військовою технікою, які вони постачають нам для боротьби з російською агресією.

Ба більше, лише тиждень тому речник Держдепартаменту США Метью Міллер запевнив, що немає жодних доказів витоку західної зброї за межі України.

Досі ми не бачимо жодного випадку перенаправлення наданої Україні зброї. Ми запровадили суворі механізми контролю, це також стосується гуманітарної та економічної допомоги, яку ми надаємо,

– заявив офіційний представник зовнішньополітичного відомства США Метью Міллер.

Отже, найближчим часом Росія активно використовуватиме тему війни в Ізраїлі для намагань дискредитувати Україну, аби зменшити підтримку з боку Заходу.

Зеленський порівняв напад ХАМАС з вторгненням Росії

Сьогодні цілком зрозуміло, що Росія допомагала бойовикам ХАМАС підготувати напад на Ізраїль. Виступаючи на Парламентській асамблеї НАТО, президент Зеленський закликав світ арешті об'єднатися для боротьби з терористичними організаціями та державами.

Він порівняв тактику ХАМАС під час нападу на Ізраїль з тією, яку використовує Росія проти України.

"Ніхто й ніколи не зможе забути те, що терористи зробили в Ізраїлі. Тисячі ракет проти мирних міст. Розстріли людей просто в машинах на дорогах. Чоловіків і жінок, дітей. Нікого не жаліли. Вулиці, що залиті кров'ю. Заручники. Терористи самі ж дали світу кадри знущань, пишаючись ними.

І самі ж ізраїльтяни, ізраїльські журналісти, які були в нас, в Україні, які були в Бучі, кажуть тепер, що вони бачили таке саме зло там, куди прийшла Росія. Однакове зло.

Зараз усім у світі, хто цінує життя й міжнародний спокій, треба бути максимально активними. Не час іти з міжнародної арени у внутрішні чвари. Не час ізолюватися. Не час відмовчуватися чи вдавати, ніби терор десь на одному континенті не впливає на глобальні справи", – сказав Зеленський.

Росія посилює співпрацю з Іраном і множить зло далі

Президент Зеленський вказав на те, що Іран не може заявляти про те, що він нібито не причетний до того, що відбувається і в Ізраїлі, і в Україні, адже саме Тегеран надає зброю і терористам ХАМАС чи Хезболли і так само терористам з Росії.

Британська розвідка додає, що міжнародна ізоляція змусила Росію переорієнтувати свої зовнішньополітичні зусилля на раніше менш бажані партнерства, зокрема з Іраном, для отримання дипломатичної, економічної та військової підтримки.

Тепер військова допомога Ірану Росії у війні проти України передбачає не тільки сотні ударних безпілотників та артилерійських боєприпасів, але також угоду, що включає збирання та виробництво цих БпЛА за ліцензією у Росії.

Окрім того, російсько-іранські дипломатичні та економічні зв'язки також інтенсифікувалися. Взаємодія Росії з Іраном майже напевно зросте після нещодавнього прийняття Ірану до Шанхайської організації співробітництва та його запрошення приєднатися до БРІКС.

Своєю чергою Росія множить зло далі. Агентство Reuters повідомляє про те, що Китай розпочинає виробництво нового покоління підводних човнів з ядерним озброєнням, які відрізняються дуже низьким рівнем шумності та помітності.

Зазначається, що за скритністю та озброєнням новий китайський підводний човен конкуруватиме із сучасними російськими кораблями. Але, що важливо – аналітики певні, що саме Росія передала Китаю технології для будівництва таких ядерних субмарин.

Тому варто чітко розуміти, що всі ці події у світі сьогодні пов'язані між собою.