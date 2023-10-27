В Москву 26 октября прибыла официальная делегация ХАМАС во главе с Абу Марзуком. Это произошло после того, как палестинские боевики напали на Израиль 7 октября.

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Россия не признает членов ХАМАС террористами

Россия все время обвиняет украинцев в "терроризме", но отказывается признавать террористами ХАМАС, которые казнили 23 граждан страны-агрессорки и продолжают удерживать российских заложников;

️Россия – единственное государство мира, принявшее делегацию ХАМАС после совершения им террора в Израиле 7 октября,

– говорится в сообщении.

Своей поддержкой страна-агрессора поощряет международный терроризм.

️ХАМАС не может являться легитимным представителем палестинского населения Сектора Газы и субъектом международной дипломатии.

В то же время, Россия стремится отвлечь внимание от Украины. Враг надеется на снижение поддержки нашего государства и уменьшение количества военной помощи от союзников.

Россия и Белоруссия не поддержали Израиль