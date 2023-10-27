В Москву 26 октября прибыла официальная делегация ХАМАС во главе с Абу Марзуком. Это произошло после того, как палестинские боевики напали на Израиль 7 октября.
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Россия не признает членов ХАМАС террористами
Россия все время обвиняет украинцев в "терроризме", но отказывается признавать террористами ХАМАС, которые казнили 23 граждан страны-агрессорки и продолжают удерживать российских заложников;
️Россия – единственное государство мира, принявшее делегацию ХАМАС после совершения им террора в Израиле 7 октября,
– говорится в сообщении.
Своей поддержкой страна-агрессора поощряет международный терроризм.
️ХАМАС не может являться легитимным представителем палестинского населения Сектора Газы и субъектом международной дипломатии.
В то же время, Россия стремится отвлечь внимание от Украины. Враг надеется на снижение поддержки нашего государства и уменьшение количества военной помощи от союзников.
Россия и Белоруссия не поддержали Израиль
- Российские СМИ писали, что "Израиль превратил Газу в концлагерь, это восстание узников в гетто". Также и белорусские журналисты считают, что победа Палестины — это их победа. С начала войны Израиля с ХАМАС россияне не выражают публичную поддержку Израилю, а наоборот – находят оправдание нападения палестинской организации. Более того, ХАМАС даже публично благодарил Россию. Там назвали позицию государства "достойной". Боевики благодарны за то, что Россия "не позволила Израилю и США продвинуть свою резолюцию в Совбезе".
- Путин впервые заговорил о войне в ходе встречи с премьер-министром Ирака. Тогда он призвал решить палестинскую проблему путем создания суверенного палестинского государства. Тогда он сказал, что происходящее – результат попыток Вашингтона разрешить конфликт, не учитывая интересы палестинцев.
- Российский президент не осуждал ХАМАС и не выражал поддержки Израиля, хотя ранее настаивал на том, что является сторонником безопасности последнего.