Президент России Владимир Путин ни разу не говорил с премьер-министром Израиля Нетаньяху, однако в российских СМИ писали, что "Израиль превратил Газу в концлагерь, это восстание узников в гетто". Также и белорусские журналисты считают, что победа Палестины — это их победа.

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Путин снова обвинил США

С начала войны Израиля с ХАМАС россияне не выражают публичную поддержку Израилю, а наоборот – находят оправдание нападения палестинской организации.

Путин впервые заговорил о войне в ходе встречи с премьер-министром Ирака. Тогда он призвал решить палестинскую проблему путем создания суверенного палестинского государства. Тогда он сказал, что происходящее результат попыток Вашингтона разрешить конфликт, не учитывая интересы палестинцев.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке, многие согласятся со мной, яркий пример провала политики США на Ближнем Востоке, которые пытались взять монополию на поиск решения проблемы и, к сожалению, не сделали этого. заботиться о том, чтобы найти компромисс, который бы воспринимали обе стороны,

– сказал Путин.

Российский президент не осуждал ХАМАС и не выражал поддержки Израиля, хотя ранее настаивал на том, что является сторонником безопасности последнего.

Причина изменения отношения России к Израилю – Украина

Российские комментаторы высоко оценили военный потенциал ХАМАСа. Однако причиной такого изменения в политических и дипломатических предпочтениях России поддержка США Израиля и Украины.

На днях в России прошла акция в память о погибших в Израиле. Это не понравилось властям, поэтому они задержали гражданина, который был среди тех, кто пришел выразить соболезнования, и нес плакат против терроризма.

Ряд аккаунтов в телеграмме, а также блоггеры и пропагандисты выражали поддержку ХАМАСу. К примеру, на одном из каналов написали, что это "очень полезно для России", потому что США переключат свое внимание на Ближний Восток и отвернется от Украины.

Другой канал опубликовал жесткое видео убийства израильских детей и написал рядом, что это "месть за убийства палестинских детей".

США "разжигает конфликты"

Заместитель председателя Совбеза России, экс-президент России Дмитрий Медведев обвинил США в том, что вместо того, чтобы разрешать палестино-израильский конфликт, они противопоставляют две "близкие нации" – Россию и Украину. Он обвинил Соединенные Штаты в "разжигании конфликтов на земле".

Представитель МИД России Мария Захарова не осуждала ХАМАС. Она создала "баланс" между сторонами, призвав стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия и воздержания.

К примеру, в Калининграде полиция запретила устанавливать израильский флаг на площади Победы, где местные тоже хотели почтить память погибших.

Флаг Израиля – это как флаг Украины, НАТО им помогает,

– аргументировали местные правоохранители.

Власти Калининграда даже заявили, что поминальные мероприятия лучше проводить у синагоги, где "не будет таких проблем".

"Сектор Газа – концентрационный лагерь"

Российские СМИ сравнивали ситуацию в секторе Газа с концентрационными лагерями в нацистской Германии. На сайте одного из кремлевских медиа говорится, что "хотя условия в Газе – это условия огромного концентрационного лагеря (заблокированного и полностью зависимого от Израиля), палестинцы не покинут Газу даже под угрозой ковровой бомбардировки".

Это же издание оправдывало обстоятельства атаки ХАМАС. В статье говорилось, что нападение – это "восстание узников гетто, которым нечего терять". Автор статьи смеялся над Израилем и подчеркивал, что он является "привилегированной страной, еще одной звездой на американском флаге". Он также убеждал, что "борьба с Израилем – это действительно борьба с Соединенными Штатами".

Ситуация в Беларуси и Армении идентична

Один из белорусских журналистов заявил, что "победа Палестины действительно является победой Беларуси и России". Он призвал взорвать термоядерную бомбу над Израилем. Он убежден, что палестинцы демонстрируют оппозицию "фашистским действиям Израиля".

Еще одна страна, где СМИ резко критиковали Израиль – это Армения. Там журналист отметил, что есть "высокая справедливость в том, что граждане еврейского государства сейчас испытывают страх, отчаяние и беззащитность".

Ответ посольства России в Израиле

Посольство России в Израиле попросили ответить, почему Россия не поддерживает государство в войне и почему не осуждает ХАМАС.

Российская сторона четко выразила свою позицию – недопустимо совершать какое-либо насилие, причинять вред, убивать мирных жителей (с обеих сторон) или брать в заложники женщин и детей. Мы осуждаем любой акт терроризма против мирного населения,

– отметили в посольстве страны, ведущей преступную войну против Украины.

В сообщении российского МИД также ни словом не упоминается, какая сторона напала и убивала.

Они выразили "глубочайшие соболезнования в связи с трагическими событиями, повлекшими много жертв". В посольстве также выразили уверенность, что палестинское государство будет создано в пределах границ 1967 года с Восточным Иерусалимом как его столицей, которая будет находиться рядом с Израилем в мире и безопасности.

Война Израиля против ХАМАС: коротко