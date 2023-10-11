Оперативный штаб МИД Украины уже обработал более 1000 обращений украинцев в Израиле и секторе Газа. К сожалению, подтвердилась информация о гибели еще одного украинца, передает 24 Канал.

Смотрите также Как спасти детей, пока взрослые воюют: в ООН снова коллапс

В Израиле погибли уже 3 украинца

К сожалению, подтвердилась информация о гибели еще одного украинца. Таким образом, общее известное количество жертв среди граждан Украины – три человека.

Кроме этого, известно о девяти раненых. Их состояние и места госпитализации уточняются.

Еще шесть украинцев считаются пропавшими без вести. Их поиском занимаются дипломаты по сотрудничеству с израильскими правоохранителями.

Судьба спасенного мальчика

Украинский мальчик, спасшийся в Сдероте , восстанавливается после успешной операции.

Он находится на попечении посольства, ему оказывается вся необходимая медицинская и психологическая поддержка.

Война Израиля с ХАМАСом: коротко