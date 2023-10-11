Любое насилие в отношении детей недопустимо

Основополагающим принципом международного права ребенка является недискриминация. Любому лицу, группе лиц или государству запрещено преследовать и совершать насилие в отношении детей независимо от соображений и обстоятельств.

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Дегуманизация детей и взрослых, например заявления официальных лиц по поводу их бесчеловечной природы, является признаком преступления геноцида. Несмотря на причины, обусловившие наступление вооруженного конфликта, согласно международному гуманитарному праву дети пользуются дополнительной защитой.

Отдельные нарушения прав ребенка в ходе вооруженного конфликта признаны на универсальном уровне серьезными. С целью предупредить их и не допустить повторения действует специальная представительница генсека ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов.

Серьезные нарушения и механизм, который не работает

Должность спецпредставителя по вопросам детей и вооруженных конфликтов была введена Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1996 года. Среди серьезных нарушений, подпадающих под мандат спецпредставителя:

похищения,

вербовки,

убийства,

изнасилования,

нападения на школы и больницы,

отказ в гуманитарном доступе.

С 2014 года должность занимает аргентинка Вирджиния Гамба.

Среди функций спецпредставительницы – мониторинг серьезных нарушений прав ребенка, повышение осведомленности о тяжелом положении детей, содействие международному сотрудничеству для защиты прав ребенка.

На практике Вирджиния Гамба ежегодно отчитывается перед Генассамблеей и Советом по правам человека, выступает на заседаниях Совета безопасности, общается с представителями субъектов, в отношении которых осуществляется мониторинг.

В Отчете генсека ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов от 27 июня 2023 года о ситуации в Израиле и в Палестине указано на налаживание сотрудничества между спецпредставителем и воюющими сторонами. В частности, Израиль, Палестинский исламский джихад и ХАМАС обязались остановить и предотвратить серьезные нарушения прав ребенка.

Прошло всего 3 месяца и насилие в отношении несовершеннолетних набрало новые обороты. Никакие обещания не сработали, как и механизм мониторинга.

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Следует отметить, что ни Израиль, ни организованные вооруженные группы Палестины не подписали планы действий, которые являются еще одним инструментом реагирования на серьезные нарушения прав ребенка. При этом из 38 планов действий, которые были имплементированы за время деятельности спецпредставителя, 12 – принесли положительные результаты.

К сожалению, такой документ еще официально не подписан и Россией, хотя Украина сделала это еще в августе 2023 года.

Реагируя на эскалацию конфликта между Израилем и Палестиной, 9 октября Гамба в очередной раз выразила "глубокую обеспокоенность" и призвала стороны соблюдать международное право прав человека и международное гуманитарное право. Никаких комментариев по поводу конкретных нарушений и угроз совершить их она не предоставила.

Заявления от ЮНИСЕФ и Комитета по правам ребенка

ЮНИСЕФ выразил "глубокую обеспокоенность" еще 7 октября. В своем заявлении организация привела статистику нарушений за последние годы. История насилия против детей в ходе арабо-израильского конфликта позволяет говорить о паттернах нарушений, которые совершают стороны.

Так, для организованных вооруженных формирований Палестины более характерны убийства, увечья, похищения и вербовка детей.

В то же время, Израиль совершает нападения на медицинские и образовательные учреждения, вмешивается в их деятельность и отказывает в гуманитарном доступе.

ЮНИСЕФ призвал немедленно прекратить боевые действия, предоставить детям надлежащую защиту и урегулировать кризис.

Что касается реакции Комитета по правам ребенка, то, вероятно, она найдет отражение в очередном отчете о нарушениях Конвенции о правах ребенка. В прошлом Комитет достаточно активно анализировал ситуацию вокруг вооруженного конфликта.

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Отдельные его выводы особенно важны для Украины. Например, еще в 2013 году Комитет по правам ребенка признал нарушение Израилем статьи 29 Конвенции о правах ребенка (право на образование) в контексте запрета учиться на арабском языке по палестинской школьной программе и сохранять благодаря обучению свою идентичность. Такое же нарушение совершает Россия на оккупированных территориях Украины.

Взаимозависимость мира

Хотя зверства в отношении детей были характерны и для предыдущих эскалаций арабо-израильского конфликта, на этот раз они являются отражением разрушения международного правопорядка со стороны России. Поскольку одно государство без наказания широкомасштабно и систематически нарушает права ребенка, другие субъекты считают, что они могут следовать такому поведению.

Интересно, что в Приложении к уже упомянутому Отчету генсека российские вооруженные силы внесли в "список позора" только в связи с двумя нарушениями, хотя они совершили полный спектр. Несостоятельность международного сообщества хотя бы признать существование нарушений приводит к тому, что страдают дети во всех зонах боевых действий.

Отсутствие универсального механизма защиты прав ребенка в военное время приводит к тому, что международное сообщество теряет целые поколения людей, которые из-за физических и ментальных травм будут не в состоянии достигать задекларированных целей устойчивого развития.

Заметьте ЕС нуждается в ответе на один вопрос, касающийся вступления Украины

Еще в 1999 году Совет безопасности признал нарушение прав ребенка в ходе вооруженных конфликтов обстоятельством, которое ставит под угрозу мир и безопасность человечества. С этого момента, несмотря на многочисленные инициативы, уровень насилия в отношении детей в военное время только растет.

Но несмотря на всю сложность ситуации, Украина должна взять на себя лидерство в обеспечении прав ребенка, распространяя собственный положительный пример на другие конфликтные регионы.

Нецелесообразно сравнивать, чьи дети страдают больше, следует предлагать решение, чтобы никто не страдал. Государства-члены ООН, подписывая Устав, поклялись "уберечь будущие поколения от ужасов войны", поэтому ключ к решению проблемы не в мониторинге нарушений, а в урегулировании конфликтов как таковых.