Имидж грозной израильской армии дал трещину

Информационно Израиль пока что проиграл. Речь идет не о западном мире, эти страны не являются целевой группой.

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Для арабских государств создана картина того, что партизаны могут громить израильскую армию. То есть имидж грозной и почти непобедимой силы дал трещину. Учитывая подобранный повод для активизации – выломанные израильскими радикалами ворота мечети Аль-Акса (одна из трех основных святынь Ислама), "проведение обрядов" и прогулки туристов на Храмовой горе – активизация ХАМАС это как акт "защиты веры".

Даже сдержанные в первых оценках турки и саудиты вынуждены были в своих заявлениях отдельно останавливаться на недопустимости надругательства над исламскими святынями.

Замечу, что Иран получил отличную подборку информации о протоколах реагирования сил безопасности Израиля и "слабых местах" таких алгоритмов.

Чем дольше будет продолжаться война, тем меньше шансов на примирение

Политические результаты пока промежуточные. Намеченные диалоги между Израилем и Саудовской Аравией, а также Израилем и ОАЭ, по всей вероятности, будут поставлены на паузу. На фоне размораживания отношений этих стран с Ираном Тегеран получает свои бонусы.

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Наземная операция неизбежно повлечет за собой большое количество жертв среди жителей Сектора Газа. Соответственно, это усилит антиизраильские настроения в арабском мире. Проще говоря, чем дольше будет продолжаться война, тем меньше шансов на урегулирование давних споров Израиля с аравийскими монархиями.

Кроме того, наземная операция в Секторе Газа, независимо от ее результатов, усиливает радикальные настроения среди палестинцев. Здесь уместно вспомнить кризис ФАТХ во главе с Махмудом Аббасом. Это Западный Берег и ослабление партнеров Тель-Авива мирным процессом неизбежно приведет к наполнению вакуума более радикальными политическими силами.

Для самого Израиля по результатам войны можно предусмотреть существенные перестановки в правительстве и руководстве военного блока.

Может ли Израиль отыграть позиции? Да. Но здесь нужна очень мощная и скоротечная операция. Максимум – несколько дней. И снова возвращаемся к роли Ирана. Если бойцы ХАМАС вдруг "освоят" израильскую бронетехнику и начнут применять против ЦАХАЛ, это будет практически прямым свидетельством того, что в рядах атакующих есть высокопрофессиональные иранские военные.

В случае затягивания конфликта есть возможность его масштабирования. В частности, перерастание в региональную войну. Кстати, массированная ракетная атака показала пределы прочности израильского "железного купола" – любую систему ПВО можно "перегрузить" количеством целей.

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Из Сектора Газа атаки уже невозможны? Не забывайте о Западном Береге, где ситуация для Израиля намного сложнее. Это территории, население и израильские поселения на арабской территории, которые надо защищать.

Как Украине вернуться на первые полосы мировых СМИ

Какие последствия для Украины? Пока можно констатировать одно – тема российско-украинской войны, по меньшей мере, на неделю вылетела из повестки дня в СМИ. Вернуться даже на условную "вторую полосу" возможно будет в трех случаях:

откровенно шокирующим военным преступлением России;

событием на фронте (масштабный успех любой из сторон);

длительной и кропотливой работой украинских дипломатов и медийщиков.

Исчезновение из повестки дня не дает мгновенного результата, но существенно усложняет лоббирование вопросов усиления помощи Украине.