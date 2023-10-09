Ядерная эскалация Путина говорит о слабости

Владимир Путин снова 3 часа нес маразм на Валдае. Он посылал месседжи, хотел сказать всем, что может воевать до бесконечности. Также агрессор хотел снова всех напугать ядерной бомбой, повышая градус ядерной эскалации. Сразу в Госдуме нашлись активисты, готовящие выход России из соглашения о запрете ядерных испытаний. Эскалируют и эскалируют.

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Маленькая собака лает, когда боится. Ядерная эскалация от Путина – это не об уверенности. Это о слабости. Если ты можешь воевать вечно, зачем тебе эскалировать и пугать весь мир ядерной бомбой?

Если украинское контрнаступление не удалось, то зачем пугать мир ядерной бомбой?

Если российская экономика такая мощная, то какого черта рубль падает на фоне дорогой нефти, а ты пугаешь весь мир ядерной бомбой?

Никто не знает, что внутри российской экономики, кроме нескольких людей, которые нам ничего не скажут. Но они говорят Путину. И то, что он слышит, принуждает его повышать градус ядерной эскалации. То, что он слышит, ярко иллюстрирует падение рубля.

Сам курс рубля не является проблемой большого масштаба. Что 90, что 100 и даже 120 (курс рубля к доллару – 24 Канал). Это не проблема, это иллюстрация проблемы. Можно скрыть одну половину статистики, можно показывать красивую вторую половину "потемкинской статистики", но падение рубля ярко иллюстрирует, что что-то не работает. Путину важно было удержать рубль ниже 100. Но он не смог. И то, что он этого не смог сделать, говорит нам гораздо больше, чем вся статистика, которую Россия представляет миру.

Чуда для России не произойдет

Рубль падает на фоне дорогой нефти. Это важно. Это говорит нам, что Путин не может воевать до бесконечности. И он это знает.

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Можно говорить, что санкции не работают и расписывать 100 миллиардов долларов на военный бюджет в следующем году. Правда, потом нужно упомянуть, что только в рупиях застряло 39 миллиардов долларов доходов. Это почти половина русского военного бюджета. Половина. А так, санкции не работают.

Можно потратить кучу российских рублей и в результате произвести не 1 миллион, а целых 2 миллиона артиллерийских снарядов, показав миру чудо перевода экономики на военные рельсы. Правда, в 2022 году русская армия использовала 11 миллионов снарядов. Ох, эта математика.

Сколько не выделяй денег, но не случится чуда. Они не смогут компенсировать бездну в технологическом отставании от западного оружия. А так, Россия, по словам Путина, может воевать бесконечно…

Почему когда Путин говорит "какое досадное самоубийство", рассказывая, что Евгений Пригожин в собственном самолете нанюхался кокаина и закидывал сам себя гранатами, никто этому не верит. А когда в той же речи говорит, что может воевать до бесконечности, ему начинают верить. Чудо и все.