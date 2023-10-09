Ядерна ескалація Путіна говорить про слабкість

Владімір Путін знов 3 години ніс маразм на Валдаї. Він надсилав меседжі, хотів сказати всім, що може воювати нескінченно. Також агресор хотів знов всіх налякати ядерною бомбою, підвищуючи градус ядерної ескалації. Відразу в Держдумі знайшлися активісти, які готують вихід Росії з угоди про заборону ядерних випробувань. Ескалюють й ескалюють.

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Маленька собака гавкає, коли боїться. Ядерна ескалація від Путіна це не про впевненість. Це про слабкість. Якщо ти можеш воювати вічно, то навіщо тобі ескалювати і лякати весь світ ядерною бомбою?

Якщо український контрнаступ не вдався, то навіщо лякати світ ядерною бомбою?

Якщо російська економіка така потужна, то якого біса рубль падає на тлі дорогої нафти, а ти лякаєш весь світ ядерною бомбою?

Ніхто не знає, що всередині російської економіки, окрім кількох людей, які нам нічого не скажуть. Але вони кажуть Путіну. І те, що він чує, змушує його підвищувати градус ядерної ескалації. Те, що він чує, яскраво ілюструє падіння рубля.

Сам курс рубля не є проблемою великого масштабу. Що 90, що 100 так і навіть 120 (курс рубля до долара – 24 Канал). Це не проблема, це ілюстрація проблеми. Можна заховати одну половину статистики, можна показувати красиву другу половину "потьомкінської статистики", але падіння рубля яскраво ілюструє, що щось не працює. Путіну важливо було втримати рубль нижче 100. Але він не зміг. І те, що він цього не зміг зробити, каже нам набагато більше, ніж вся статистика, яку Росія подає світу.

Дива для Росії не станеться

Рубль падає на тлі дорогої нафти. Це важливо. Це каже нам, що Путін не може воювати нескінченно. І він це знає.

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Можна говорити, що санкції не працюють і розписувати 100 мільярдів доларів на військовий бюджет наступного року. Правда, потім треба згадати, що тільки в рупіях застрягло 39 мільярдів доларів доходів. Це майже половина російського військового бюджету. Половина. А так та, санкції не працюють.

Можна витрати купу російських рублів і в результаті виробити не 1 мільйон, а цілих 2 мільйони артилерійських снарядів, показавши світу диво переведення економіки на військові рейки. Щоправда, у 2022 році російська армія використала 11 мільйонів снарядів. Ох ця математика.

Скільки не виділяй грошей, але не станеться дива. Вони не зможуть компенсувати прірву у технологічному відставанні від західної зброї. А так та, Росія, за словами Путіна, може воювати нескінченно…

Чомусь коли Путін каже "яке прикре самогубство", розповідаючи, що Євгєній Пригожин у власному літаку нанюхався кокаїну і закидав сам себе гранатами, ніхто цьому не вірить. А коли каже, що може воювати нескінченно, в тій самій промові, йому починають вірити. Диво та й годі.