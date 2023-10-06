Путін шукає кращу спільну мову з Китаєм

По-перше, підняття ставок у сфері стратегічних озброєнь. Розмови про випробування ракети з ядерним двигуном, про постановку на озброєння нової ракети "Сармат".

Читайте також Російський терор вийшов на новий рівень і має одну приховану мету

Головне – спеціально підготовлені питання про межі використання російської ядерної зброї і її можливих випробувань, чого вже давно не відбувалося.

Ідея зрозуміла – показати, що в гонитві стратегічних озброєнь Росія не програє. Ба більше, це питання, про яке Заходу з нею потрібно домовлятися, інакше прийдеться домовлятися потім ще й паралельно з Китаєм.

По-друге, 6 вигаданих принципів майбутнього світового порядку, що підозріло нагадують деякі китайські пропозиції. Це очевидно є підготовкою до китайського візиту Владіміра Путіна і спроби знайти кращу спільну мову з Китаєм. Потім Путін прямим текстом каже, що всі "дотичні" мають домовлятися. Тобто він за договорняк, який без нього неможливий про що і так всім відомо.

Кремль готується запропонувати Заходу нову оборудку

По-третє, він знову закинув ідею, що Росія проти членства України в НАТО, але начебто не проти членства в Європейському Союзі, який він називає Європейським економічним товариством не просто так. Я завжди намагався пояснити нашим друзям, що для Путіна червоною лінією є будь-який рух України на Захід, адже це фундаментально суперечить ідеології його режиму. Він зробить все можливе, щоб зруйнувати і цей рух, і саму Україну.

Актуально Запрошення до діалогу через шантаж: Путін на виступі сказав дещо неочікуване

2013 рік ми всі прекрасно пам'ятаємо. Путін пропонує Заходу нову оборудку: не чіпайте мене, я не буду чіпати вас, домовляйтеся зі мною про стратегічні озброєння і ніякого НАТО для України, а перспективу членства в ЄС можете декларувати – все одне у вас нічого не вийде. Ну так, якщо зовсім спрощено.

Не факт, що ніхто на Заході не поведеться почати дискусію.

Наше завдання – і це серйозно – показати, що це веде в нікуди й сірі безпекові зони вибухнуть. Раніше, ніж пізніше. Путін говорить, що ця війна не про території. Захід, звісно, розташований по іншу сторону, але його частина також, хоча із зовсім іншої перспективи, не вважає, що території є головним питанням. Хоча ми і не почуємо про це в публічних заявах.

Путін відчуває момент, коли виникають нові виклики, пов'язані з допомогою і західною солідарністю. Не допустити, щоб він цей момент використав – одна з наших головних завдань.