Терор стає системним та прицільним

Практично завжди завдання таких ударів було невибіркове і не прицільне. Артилерійський залп або розрядка пакета РСЗВ "кудись туди" у напрямку міста, по житлових кварталах або приватній забудові. Зараз явно ведеться прицільний вогонь.

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Учора, 5 жовтня, – Гроза, Куп'янського району, прицільне знищення цивільного об'єкта з великою кількістю цивільних всередині. 52 загиблих.

У ніч проти 6 жовтня – удар по центру Харкова. Раніше переважно страждала Північна Салтівка, як щит міста, зараз же – прицільний удар по центру.

Російські окупанти виводять терор не на хаотичний, невиборчий, а системний та прицільний рівень з метою підвищити не рівень випадкових жертв ударів, а гарантовано підвищувати кількість жертв серед мирного населення.

Це може бути обумовлено усвідомленням неминучого провалу на фронті та спробою через каталізацію терору проти мирного населення вплинути на події, що відбуваються в зоні бойових дій.

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Змусити суспільство тиснути на владу, а пацифістським організаціям, які борються за переговори без будь-яких попередніх умов та скорочення військової допомоги Україні, надання фактів злочинів окупантів для маніпуляцій. Мовляв: "Подивіться, як українці страждають у цій війні, яку треба припиняти фінансувати".

Нічого нового в діях Росії, тільки ще прицільніше і кривавіше, ніж раніше, як і властиво країні-терористу.

Але ніхто не зупинить ті процеси, які відбуваються в зоні бойових дій. Якщо їх зупинити, то такий терор, але без опору, буде у кожному місті та селі Україні. Згадайте Голодомор. У що вилилося поразка УНР – на масштабний геноцид українців. Це не просто опір ворогові, окупанту, битва за свободу, суверенітет та право бути самими собою. Це битва за виживання. Виживання майбутніх поколінь!

Програвши сьогодні або опустивши руки, ми приведемо до того, що завтра будуть замучені мільйони. Бій продовжується.

Прикордонна та прифронтова зони – у небезпеці. Бережіть себе!