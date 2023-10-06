Терор стає системним та прицільним
Практично завжди завдання таких ударів було невибіркове і не прицільне. Артилерійський залп або розрядка пакета РСЗВ "кудись туди" у напрямку міста, по житлових кварталах або приватній забудові. Зараз явно ведеться прицільний вогонь.
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- Учора, 5 жовтня, – Гроза, Куп'янського району, прицільне знищення цивільного об'єкта з великою кількістю цивільних всередині. 52 загиблих.
- У ніч проти 6 жовтня – удар по центру Харкова. Раніше переважно страждала Північна Салтівка, як щит міста, зараз же – прицільний удар по центру.
Російські окупанти виводять терор не на хаотичний, невиборчий, а системний та прицільний рівень з метою підвищити не рівень випадкових жертв ударів, а гарантовано підвищувати кількість жертв серед мирного населення.
Це може бути обумовлено усвідомленням неминучого провалу на фронті та спробою через каталізацію терору проти мирного населення вплинути на події, що відбуваються в зоні бойових дій.
Цікаво Є лише один ресурс, який ми ніколи не отримаємо від союзників
Змусити суспільство тиснути на владу, а пацифістським організаціям, які борються за переговори без будь-яких попередніх умов та скорочення військової допомоги Україні, надання фактів злочинів окупантів для маніпуляцій. Мовляв: "Подивіться, як українці страждають у цій війні, яку треба припиняти фінансувати".
Нічого нового в діях Росії, тільки ще прицільніше і кривавіше, ніж раніше, як і властиво країні-терористу.
Але ніхто не зупинить ті процеси, які відбуваються в зоні бойових дій. Якщо їх зупинити, то такий терор, але без опору, буде у кожному місті та селі Україні. Згадайте Голодомор. У що вилилося поразка УНР – на масштабний геноцид українців. Це не просто опір ворогові, окупанту, битва за свободу, суверенітет та право бути самими собою. Це битва за виживання. Виживання майбутніх поколінь!
Прикордонна та прифронтова зони – у небезпеці. Бережіть себе!