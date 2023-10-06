Росіяни поцілили у житловий будинок у центрі Харкова. На жаль, з-під завалів дістали тіло 10-річного хлопчика. Глава МВС Ігор Клименко показав, що залишилося від осель харків'ян, які зруйнували російські ракети.

Читайте також Росія вдарила по центру Харкова: тривоги в місті не було

Влучили у житловий будинок

Російська ракета влучила у житловий будинок / Фото Ігоря Клименка

Російська ракета влучила у житловий будинок / Фото Ігоря Клименка



Російська ракета влучила у житловий будинок / Фото Ігоря Клименка

Харків. Черговий прицільний удар Росії по цивільних людях. Під руїнами виявили тіло 10-річної дитини. Ще 16 осіб отримали травми. 2 людей врятували співробітники ДСНС,

– зазначив Клименко.

Він додав, що пошкоджено два багатоквартирні будинки, а також зруйновано триповерховий житловий дім. Внаслідок ракетного удару спалахнула пожежа площею 50 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося ліквідувати вогонь.

Як зазначають також журналісти, ракетний удар був настільки сильним, що у квартирах людей тремтіли двері та шибки. Власне, друге влучання ворога було по житловому будинку.

Наслідки ракетного удару по Харкову / Фото обласна прокуратура Харківщини

У прокуратурі Харківської області зазначили, що розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни. За їхніми даними, поранень зазнали не 16 людей, а 13:

у Київському районі – шестеро людей, зокрема троє жінок і троє чоловіків;

в Основ'янському районі – 7 людей, зокрема 11-місячний хлопчик; на жаль, тіло його 10-річного брата рятувальники дістали з-під завалів.

Звернімо увагу на те, що сам ракетний удар стався о 06:45. Вибухи у Харкові пролунали на кілька хвилин раніше за повітряну тривогу. Тоді міський голова Ігор Терехов зазначив, що ворог б'є по центральній частині міста. Пізніше стало відомо про прильоти та постраждалих внаслідок атаки.