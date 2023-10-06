Як ми зазначили на початку новини, вибухи пролунали до оголошення повітряної тривоги. Себто у мешканців, котрі могли бути на вулиці під час атаки, не було можливості зреагувати на можливу загрозу та перейти до укриттів.

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Повітряну тривогу увімкнули пізніше

Власне, у місцевих ЗМІ писали, що ракети летять над містом о 06:45. Відразу ж стало відомо про те, що у Харкові пролунали вибухи. У ту ж хвилину відповідне повідомлення надійшло від поліції.

Увага! В Харкові лунають вибухи. Пройдіть в укриття. Про місця влучань, постраждалих повідомляйте на спецлінію 102. Не викладайте відео та фото в мережі інтернет,

– закликали мешканців.

Вже о 06:46 міський голова Ігор Терехов зазначив, що Харків під обстрілом. За його словами, є інформація про удар по центральній частині міста. Тієї ж хвилини відреагував глава ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що окупанти завдають ударів, тож закликав мешканців області перебувати в укриттях.

Зауважимо, що в місті чули кілька вибухів. Також у ЗМІ пишуть, що могли летіти ракети типу С-300, і що багато хто чув їх на надмалій висоті.

Повітряну тривогу зрештою оголосили, але вже о 06:48. Трішки згодом стало відомо, що вибухи лунали у Слобідському районі міста.

"Суспільне" пізніше повідомило, що внаслідок атаки постраждала щонайменше одна людина. Про це журналістам розповів директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта.

Кілька днів тому Росія теж атакувала Харків