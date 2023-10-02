Харківщина знову під російським обстрілом. Ворог зранку атакував обласний центр. Імовірно, по ньому били ракетами типу С-300.

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У Харкові чули кілька вибухів

Оновлено! Глава ОВА Олег Синєгубов о 10:01 написав, що росіяни завдали щонайменше 5 ударів за межами Харкова. Зафіксовані влучання ракет С-300. Попередньо, немає постраждалих. На місцях влучань працюють профільні служби.

Власне, у Повітряних силах о 09:04 зазначили, що існує загроза балістики для мешканців Харківщини. У ту ж хвилину кореспонденти Суспільного зазначили, що пролунав вибух у Харкові.

Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях!

– зазначив глава ОВА Олег Синєгубов.

Станом на 09:10 кореспонденти Суспільного повідомили, що в Харкові пролунали три вибухи. А вже о 09:13 надійшла інформація про четвертий вибух.

Ворог завдав ударів по Харківщині з Бєлгорода попередньо із ЗРК С-300. На цей час, ракет у повітрі нема. Загроза нових ракетних ударів зберігається,

– зазначив начальник Харківського гарнізону.

Наразі встановлюється інформація про можливі руйнування та чи є жертви внаслідок ракетного удару. Очікуємо на актуальні дані від місцевої влади.

Моніторингові канали написали, що зафіксували 8 вильотів з території Бєлгородщини. Частина ракет типу С-300 відпрацювала як ППО, решта – вдарила по Харкову.

Зверніть увагу! Станом на 09:20 повітряну тривогу оголосили у Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській і Миколаївській областях.

Зауважимо, що перед атакою по Харкову Повітряні сили писали й про ситуацію на Дніпропетровщині. Рід військ зазначав, що можлива робота ППО по ворожому безпілотнику. Власне, на той момент в області оголошували повітряну тривогу.

Звернімо увагу, що росіяни також атакували Херсонську область. Глава ОВА Олександр Прокудін зазначав, що у регіоні ракетна небезпека, а також рухаються безпілотники в напрямку області. Тож, він закликав людей не покидати укриттів. А вже о 08:58 стало відомо, що у Херсоні пролунали вибухи. Через пів години ЗМІ написали про повторні вибухи.