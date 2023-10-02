Харьковщина снова под российским обстрелом. Враг с утра атаковал областной центр. Вероятно, по нему били ракетами типа С-300.

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В Харькове слышали несколько взрывов

Обновлено! Глава ОВА Олег Синегубов в 10:01 написал, что россияне нанесли по меньшей мере 5 ударов за пределами Харькова. Зафиксированы попадания ракет С-300. Предварительно нет пострадавших. На местах попаданий работают профильные службы.

Собственно, в Воздушных силах в 09:04 отметили, что существует угроза баллистики для жителей Харьковщины. В ту же минуту корреспонденты "Суспильного" отметили, что раздался взрыв в Харькове.

Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях!

– отметил глава ОВА Олег Синегубов.

По состоянию на 09:10 корреспонденты "Суспильного" сообщили, что в Харькове прогремели три взрыва. А уже в 09:13 поступила информация о четвертом взрыве.

Враг нанес удары по Харьковщине из Белгорода предварительно с ЗРК С-300. В настоящее время ракет в воздухе нет. Угроза новых ракетных ударов сохраняется,

– отметил начальник Харьковского гарнизона.

В настоящее время устанавливается информация о возможных разрушениях и есть ли жертвы в результате ракетного удара. Ожидаем актуальные данные от местных властей.

Мониторинговые каналы написали, что зафиксировали восемь вылетов с территории Белгородщины. Часть ракет типа С-300 отработала как ПВО, остальные ударили по Харькову.

Обратите внимание! По состоянию на 09:20 воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

Отметим, что перед атакой по Харькову Воздушные силы писали и о ситуации на Днепропетровщине. Род войск отмечал, что возможна работа ПВО по вражескому беспилотнику. Собственно, в тот момент в области объявляли воздушную тревогу.

Обратим внимание, что россияне атаковали Херсонскую область. Глава ОВА Александр Прокудин отмечал, что в регионе ракетная опасность, а также двигаются беспилотники в направлении области. Он призвал людей не покидать укрытий. А уже в 08:58 стало известно, что в Херсоне прогремели взрывы. Спустя полчаса СМИ написали о повторных взрывах.