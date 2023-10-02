Воздушные силы ВСУ предупредили, что в регионе может работать ПВО. Соответствующую информацию военные сообщили ориентировочно в 8:46 2 октября, пишет 24 Канал.

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Днепропетровская область – возможна работа ПВО по вражескому БПЛА,

– отметили военные Воздушных сил ВСУ.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Проскудин заявил, что в регионе была:

ракетная опасность;

ударные беспилотники двигаются в сторону региона.

Чиновник призвал людей находиться в укрытиях. Ориентировочно в 8:58 взрывы прогремели в Херсоне.

Взрывы в Харьковской области

Ориентировочно в 9 утра предупредили об опасности в Харьковской области из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Уже в 9:03 и через минуту в регионе произошли два взрыва. Это произошло буквально через несколько минут после объявления воздушной тревоги. Информацию о взрывах подтвердил глава Харьковской ОВА.

Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях!

– заявил Олег Синегубов.

По состоянию на 9:12 журналисты Суспильного сообщили, что взрывы в Харькове продолжаются. Раздалось уже не менее пяти.

Затем Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в Полтавской, Сумской, Запорожской области.

По состоянию на 9:26 2 октября военные сказали, что прозвучал отбой угрозы применения баллистического вооружения.

Россия убила человека в Херсонской области

Стоит добавить, что сутки 1 октября в Херсонской области были тяжелыми, ведь российские оккупанты обстреляли регион 71 раз. В частности, враги выпустили 392 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, авиации и беспилотников. Только по самому Херсону российские захватчики выпустили 20 снарядов.

К сожалению, Россия только в течение 1 октября убила в Херсонской области одного человека, еще 6 – получили ранения, из них 2 – дети.

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