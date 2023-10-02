Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что в последние дни фиксируют – днем эта деятельность врага не так активна. В частности, в течение дня враг использовал два КАБа, а ночью – 18 КАБов, пишет 24 Канал.

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Какие последствия атаки россиян на Юг Украины

Наталья Гуменюк объяснила, что свои авиационные бомбы россияне снова направили на гражданскую инфраструктуру, жилые районы.

Повреждены и больница, и объекты критической инфраструктуры. Очевидным является враждебный террор,

– отметила Гуменюк.

По ее словам, Россия на этот раз в ночь на 2 октября нанесла не очень массированную атаку. В частности, по словам спикера, она, вероятнее всего, была направлена на разведку систем противовоздушной обороны.

"Выпускали дроны снова с юго-восточного направления – с Азовского побережья и направили их не совсем привычным маршрутом – в основном через Херсонщину, используя временно оккупированную территорию. Очевидным было направление на Криворожье, там три дрона уничтожены и один – уничтожили на Херсонщине", – заявила Гуменюк.

Куда попали россияне

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины рассказала, что россияне попали в одно из промышленных предприятий.

По территории ударили дроны и в Херсонской области, в Херсонском районе. Снова повреждена гражданская инфраструктура – заводы сельскохозяйственного предприятия,

– заявила Гуменюк.

По ее словам, говоря об усилении ПВО, встает вопрос о целесообразности средств. Скажем, при массированной атаке "Шахедами" применяют одни виды вооружения, в других случаях – другие.

"Предпочтительно действительно есть работа мобильных огневых групп, которые более целесообразны по "Шахедам". То есть их нужно очень многое для того, чтобы рассредоточивать по всем направлениям. В этом случае мы говорим о том, что враг применяет сложные траектории движения для того, чтобы истощать "системы противовоздушной обороны", – объяснила капитан 1 ранга.

По ее словам, здесь следует понимать, что против "Шахедов" работают специфические системы противовоздушной обороны, в частности, и такие мобильные огневые группы.

Какие последствия в Херсонской области

В Херсонской ОВА утром 2 октября сообщили, что Россия за минувшие сутки 71 раз обстреляла Херсонскую область, выпустив 392 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, авиации и беспилотников.

По Херсону враг выпустил 20 снарядов. Российские захватчики попали в:

жилищные кварталы населенных пунктов области;

территорию завода и тракторной бригады в Херсонском районе;

магазин;

здания учебного и медицинского учреждений;

критическую инфраструктуру в Бериславском районе.

К сожалению, 1 человек погиб, еще 6 – ранены, из них 2 – дети. Кроме того, ориентировочно в 5 утра 2 октября оккупанты снова атаковали центр Херсона:

на месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели;

информацию о разрушении устанавливают.

Какая была ночь против 2 октября