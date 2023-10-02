Повітряні сили ЗСУ попередили, що в регіоні може працювати ППО. Відповідну інформацію військові повідомили орієнтовно о 8:46 2 жовтня, пише 24 Канал.
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Що відомо про атаку дронами
Дніпропетровська область – можлива робота ППО по ворожому БпЛА,
– зазначили військові Повітряних сил ЗСУ.
Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін заявив, що в регіоні була:
- ракетна небезпека;
- ударні безпілотники рухаються у бік регіону.
Посадовець закликав людей перебувати в укриттях. Орієнтовно о 8:58 вибухи пролунали у Херсоні.
Вибухи у Харківській області
Орієнтовно о 9 ранку попередили про небезпеку у Харківській області через загрозу застосування балістичного озброєння.
Вже о 9:03 та через хвилину в регіоні пролунали два вибухи. Це трапилось буквально за декілька хвилин після оголошення повітряної тривоги. Інформацію про вибухи підтвердив глава Харківської ОВА.
Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях!
– заявив Олег Синєгубов.
Станом на 9:12 журналісти Суспільного повідомили, що вибухи у Харкові продовжуються. Пролунало вже щонайменше п'ять.
Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння у Полтавській, Сумській, Запорізькій областях.
Станом на 9:26 2 жовтня військові сказали, що пролунав відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Росія вбила людину на Херсонщині
Варто додати, що доба 1 жовтня в Херсонській області була важкою, адже російські окупанти обстріляли регіон 71 раз. Зокрема, вороги випустили 392 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, авіації та безпілотників. Тільки по самому Херсону російські загарбники випустили 20 снарядів.
На жаль, Росія тільки протягом 1 жовтня вбила у Херсонській області одну людину, ще 6 – зазнали поранень, з них 2 – діти.
Росія атакувала Південь: коротко
- Росія у ніч проти 2 жовтня атакувала Південь України. Наталія Гуменюк розповіла, що окупанти застосували дронові ударні атаки та тактичну авіацію, спрямовуючи керовані авіабомби по Херсонській області.
- За словами начальниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України, окупанти вночі випустили по Херсонській області 18 КАБів та не надто багато дронів, адже їх застосували, щоб розвідувати систему протиповітряної оборони України.
- Згодом Повітряні сили ЗСУ відзвітували, що наші військові знищили 4 ворожих "Шахеди" з 7, які випустив ворог. Відомо, що окупати запускали безпілотники з південно-східного напрямку, тобто з Приморсько-Ахтарська.