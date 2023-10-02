Повітряні сили ЗСУ попередили, що в регіоні може працювати ППО. Відповідну інформацію військові повідомили орієнтовно о 8:46 2 жовтня, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку дронами

Дніпропетровська область – можлива робота ППО по ворожому БпЛА,

– зазначили військові Повітряних сил ЗСУ.

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін заявив, що в регіоні була:

ракетна небезпека;

ударні безпілотники рухаються у бік регіону.

Посадовець закликав людей перебувати в укриттях. Орієнтовно о 8:58 вибухи пролунали у Херсоні.

Вибухи у Харківській області

Орієнтовно о 9 ранку попередили про небезпеку у Харківській області через загрозу застосування балістичного озброєння.

Вже о 9:03 та через хвилину в регіоні пролунали два вибухи. Це трапилось буквально за декілька хвилин після оголошення повітряної тривоги. Інформацію про вибухи підтвердив глава Харківської ОВА.

Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях!

– заявив Олег Синєгубов.

Станом на 9:12 журналісти Суспільного повідомили, що вибухи у Харкові продовжуються. Пролунало вже щонайменше п'ять.

Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння у Полтавській, Сумській, Запорізькій областях.

Станом на 9:26 2 жовтня військові сказали, що пролунав відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Росія вбила людину на Херсонщині

Варто додати, що доба 1 жовтня в Херсонській області була важкою, адже російські окупанти обстріляли регіон 71 раз. Зокрема, вороги випустили 392 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, авіації та безпілотників. Тільки по самому Херсону російські загарбники випустили 20 снарядів.

На жаль, Росія тільки протягом 1 жовтня вбила у Херсонській області одну людину, ще 6 – зазнали поранень, з них 2 – діти.

Росія атакувала Південь: коротко