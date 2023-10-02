Водночас, як заявила в ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, окупанти запустили їх не зовсім звичним маршрутом. Вони летіли з Азовського узбережжя.

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Росіяни випустили значно менше "Шахедів"

Власне, цього разу не була масована атака. За словами Наталії Гуменюк, вона радше була спрямована на розвідування протиповітряних систем.

Дрони випускали з південно-східного напрямку, з Азовського узбережжя. Причому спрямували їх не зовсім звичним маршрутом.

В основному через Херсонщину, використовуючи тимчасово окуповану територію, але очевидним було спрямування на Криворіжжя,

– зауважила Гуменюк.

За її словами, на Дніпропетровщині збили три "Шахеди", а на Херсонщині – один.

Утім, було також влучання. Ворог поцілив в одне з промислових підприємств. Також окупанти вдарили дронами по Херсонському району. Пошкоджена суто цивільна інфраструктура – заводи сільськогосподарського підприємства.

Що відомо про наслідки нічної атаки

Уночі росіяни не лише били "Шахедами", а й КАБами. За словами Наталії Гуменюк, ворог випустив відразу 18. Це при тому, що вдень мовиться про два.

Речниця ОК "Південь" зазначила, що авіаційні бомби росіяни вкотре спрямували саме на цивільну інфраструктуру. Вони били житлові райони.

Пошкоджено і лікарню, і об'єкти критичної інфраструктури. Очевидним є ворожий терор,

– відзначила Гуменюк.

Вона також прокоментувала роботу ППО. За її словами, по "Шахедах" як правило відпрацьовують мобільні вогневі групи. Вони є доцільнішими, щоб збивати баражуючі боєприпаси.

Водночас цих груп потрібно дуже багато, щоб можна було їх розосередити на всіх напрямках. У цьому випадку мовиться про те, що окупанти використовують всі складні траєкторії руху, щоб виснажувати системи ППО.

Зауважимо, що в прокуратурі повідомили про постраждалих внаслідок нічного обстрілу Херсона. Відомо, що поранена 13-річна дівчинка. У її 12-річної сестрички – гостра реакція на стрес. Також відомо і про те, що матір зазнала осколкових поранень.