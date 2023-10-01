24 Канал зібрав усе, що відомо про нічну атаку ворога: скільки цілей було запущено, скільки вдалось знищити, чи є потерпілі та жертви.

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Ворог атакував з трьох напрямків

Російські війська атакували Україну ударними дронами з південного, південно-східного та північного напрямків, а саме – мису Чауда, тимчасово окупованого Криму, Приморсько-Ахтарську й Курська.

За даними Повітряних Сил ЗСУ, усього було зафіксовано близько 30 ударних безпілотників. Відтак Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 16 "Шахедів".

Атака на Умань

На Черкащині внаслідок атаки виникли пожежі на складських приміщеннях в Умані. Зокрема, де зберігалось зерно. Попередньо постраждала одна людина. Вона доправлена до лікарні, повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.

За його словами, наразі триває ліквідація наслідків. На місці працюють усі профільні служби. Правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів.

Окупанти вдарили по Умані / Фото з телеграму начальника ОВА, ДСНС

Пошкоджено інфраструктуру у Кривому Розі

За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, в Кривому Розі захисники з ПвК "Схід" знищили один безпілотник. Також зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі. В результаті є руйнування та виникла пожежа, яку рятувальники вже локалізували.

Окрім цього, росіяни стріляли з важкої артилерії по Нікополю. Зафіксований удар по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Пошкоджені лінія електропередач та газогін. На щастя, в області минулося без загиблих і постраждалих.

Ракетний удар по Харкову

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що о 01:00 росіяни завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова. Зафіксовані "прильоти" 3 ракет, попередньо С-300, по території цивільного підприємства, сталася пожежа.

Уточнюють, що влучання були по території цивільного підприємства, сталася пожежа. Інформації про постраждалих влада не повідомила.

Терор Одещини, влучання на Миколаївщині

Ця ніч не була тихою для Півдня, на Одещині уночі теж були вибухи. Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що на Одещину було збито 14 "Шахедів", ще один – на Миколаївщині. За її словами, це була дронова атака змішаного типу, оскільки окупанти намагалися плутати маршрути та максимально завантажувати систему ППО.

Зауважимо, що росіяни фактично щоночі тероризують населення Одеської області.

Гуменюк зазначила, що на Миколаївщині влучання сталось у складські приміщення. Як уточнили в ОВА, влучання зафіксували за межами населеного пункту Снігурівка. Внаслідок влучання пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства та паркан. Окрім того, виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.

Херсонщина під атакою авіабомб та артилерії

1 жовтня зранку російська армія скинула десять авіаційних бомб на Ольгівку, Миколаївку, Бургунку та Берислав Херсонської області. Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков. Загиблих та поранених немає.

Водночас 4 людей постраждали від обстрілів цієї ночі у Станіславові. Ще одна людина перебуває під завалами. Околиці Херсона сьогодні також були під обстрілами, зникло світло, але енергетики вже працюють на місці обстрілу.

Також начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у себе в телеграмі розповів, що за минулу добу, 30 вересня, російські війська здійснили 102 обстріли Херсонської області, випустивши 560 снарядів,

Ворог застосував міномети, артилерію, "Гради", танки, авіацію та БПЛА. Пошкоджено будівлю навчального закладу, стадіон, територію заводу та гаражного кооперативу у Херсоні; магазин, територію навчального закладу та об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі, а також 5 об'єктів соціальної сфери у Бериславському районі. Одна людина дістала поранення.