Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень. Росіяни завдали 8 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснили 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях української армії, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

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Активність росіян на фронті

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Що відбувається на Півдні: дивіться на карті

Ситуація на Півночі

Наступ України триває