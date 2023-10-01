Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень. Росіяни завдали 8 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснили 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях української армії, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

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Активність росіян на фронті

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Луганської області. Де розташована Кліщіївка: показуємо на карті

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області та покращити тактичне положення в районі Новоселівки та східніше Степового. Ворог здійснив понад 10 невдалих атак в районі Мар’їнки Донецької області. Де розташована Авдіївка: показуємо на карті

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області та покращити тактичне положення в районі західніше Вербового. Що відбувається на Півдні: дивіться на карті

Ситуація на Півночі

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Наступ України тр иває