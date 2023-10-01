Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень. Росіяни завдали 8 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснили 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях української армії, так і по цивільних об’єктах нашої держави.
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ЗСУ побили рекорд знищення російської артилерії: чому це так важливо для просування наших військ Активність росіян на фронті В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів. На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Луганської області.
Де розташована Кліщіївка: показуємо на карті
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на
Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області та покращити тактичне положення в районі Новоселівки та східніше Степового. Ворог здійснив понад 10 невдалих атак в районі Мар’їнки Донецької області.
Де розташована Авдіївка: показуємо на карті
На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області та покращити тактичне положення в районі західніше Вербового.
Що відбувається на Півдні: дивіться на карті
Ситуація на Півночі В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області. Наступ України тр иває
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на
Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника.