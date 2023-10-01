За прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений. Россияне нанесли 8 ракетных и 99 авиационных ударов, совершили 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинской армии, так и по гражданским объектам нашего государства.

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Активность россиян на фронте

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Ситуация на Севере

Наступление Украины продолжается