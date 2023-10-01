Про це повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. За її словами, оперативна обстановка залишається досить напруженою. За попередніми даними на Півдні було знищено щонайменше 15 дронів.
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Південні регіони знову опинились під дроновою атакою змішаного типу. Ворог намагався плутати маршрути, максимально навантажувати нашу систему протиповітряної оборони. В нашій зоні відповідальності знищено щонайменше 15 ударних безпілотників типу "Шахед", переважна більшість на Одещині – 14, і один на Миколаївщині,
– зазначила Наталія Гуменюк.
За словами Гуменюк, на Миколаївщині є влучання в складські приміщення, там триває рятувальна операція – гасіння пожежі. Інформації про потерпілих не надходило.
Військово-Морські сили ЗСУ повідомили, що один із їхніх підрозділів знищив ударний дрон на Одещині.
"На Одещині під час нічної атаки окупантів силами та засобами Військово-Морських Сил ЗС України було збито дрон-камікадзе "Shahed-136", – ідеться в повідомленні.
Атака на Одещину: головне
- Пізно ввечері 30 вересня, Росія атакувала Одесу дронами-камікадзе, і в місті пролунали вибухи.
- Незабаром після цього Повітряні сили попередили про декілька груп Шахедів, що вони рухаються з Чорного моря в напрямку Одеської області. Ще декілька груп, як повідомляли, летіли на території Одеської області в північно-західному напрямку.
- Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук уточнив зранку 1 жовтня, що росіяни атакували Одещину щонайменше з трьох напрямків – з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму, з міста Приморсько-Ахтарськ у Росії та з Курса.