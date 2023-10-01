Об этом сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. По ее словам, оперативная обстановка остается достаточно напряженной. По предварительным данным на Юге было уничтожено не менее 15 дронов.

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Южные регионы снова оказались под дроновой атакой смешанного типа. Враг пытался путать маршруты, максимально нагружать нашу систему противовоздушной обороны. В нашей зоне ответственности уничтожено по меньшей мере 15 ударных беспилотников типа "Шахед", подавляющее большинство в Одесской области – 14, и один в Николаевской области,

– отметила Наталья Гуменюк.

По словам Гуменюк, в Николаевской области есть попадание в складские помещения, там продолжается спасательная операция – тушение пожара. Информация о пострадавших не поступала.

Военно-Морские силы ВСУ сообщили, что одно из их подразделений уничтожило ударный дрон в Одесской области.

"На Одесчине во время ночной атаки оккупантов силами и средствами Военно-Морских Сил ВС Украины был сбит дрон-камикадзе "Shahed-136", – говорится в сообщении.

Атака на Одесчину: главное