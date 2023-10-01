Ближе к 21:00 Воздушные силы и мониторинговые каналы предупредили о пуске россиянами "Шахедов". А уже к 23:00 стало известно, что беспилотники подлетели к подконтрольным Украине регионам, а также о работе ПВО.

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Что известно об атаке "Шахедами"

1 октября

30 сентября

Отметим, что Россия в ночь на 30 сентября совершила очередную массированную атаку "Шахедами" по Украине. Тогда враг из мыса Чауда выпустил около 40 ударных дронов. Силы и средства Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожили 30 баражирующих боеприпасов в небе над Одесской, Николаевской и Винницкой областями.