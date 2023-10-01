Ближче до 21:00 Повітряні сили та моніторингові канали попередили про пуск росіянами "Шахедів". А вже ближче до 23:00 стало відомо про те, що безпілотники підлетіли до підконтрольних Україні регіонів, а також про роботу ППО.

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Що відомо про атаку "Шахедами"

1 жовтня

30 вересня

Зазначимо, що Росія у ніч проти 30 вересня здійснила чергову масовану атаку "Шахедами" по Україні. Тоді ворог з мису Чауда випустив близько 40 ударних дронів. Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищили 30 баражуючих боєприпасів у небі над Одеською, Миколаївською та Вінницькою областями.