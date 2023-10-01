Ближче до 21:00 Повітряні сили та моніторингові канали попередили про пуск росіянами "Шахедів". А вже ближче до 23:00 стало відомо про те, що безпілотники підлетіли до підконтрольних Україні регіонів, а також про роботу ППО.

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Що відомо про атаку "Шахедами"

1 жовтня

02:39 ПС попереджають про активність тактичної авіації на східному напрямку. Повітряну тривогу оголосили у Херсонській, Миколаївській областях.

02:24 Ситуація з рухом "Шахедів" надзвичайно мінлива. У Черкаській області знову повітряна тривога.

02:20 Станом на цю хвилину повітряна тривога у: Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях.

02:16 Повітряні сили попереджають про загрозу атаки ударними БпЛА для мешканців Харківської, Полтавської, Сумської та Дніпропетровської областей.

01:55 Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:



Карта повітряних тривог станом на 01:55 / Скриншот карти

01:43 ПС попереджають про загрозу ударних БпЛА мешканців Сумської та Харківської областей.

01:39 Глава Снігурівської МВА Іван Кухта зазначив, що у Снігурівці пролунали два вибухи. На місці працюють відповідні служби. Попередньо, без жертв. Мешканців він закликав не покидати укриттів.

01:28 ЗМІ повідомляють, що у Черкаській області лунають вибухи. Кажуть про роботу ППО.

01:25 Повітряні сили закликають перебувати в укриттях мешканців Умані.

01:21 Також можливий удар балістикою для мешканців Донеччини, Харківщини та Запоріжжя.

01:11 Загроза балістичного удару для мешканців Чернігівської, Сумської та Полтавської областей.

01:02 У Харкові пролунали вибухи. Ракетну атаку по місту підтвердив мер Ігор Терехов. Попередньо, ворог бив ракетами С-300.

00:52 Повітряні сили зазначають, що існує загроза атаки дронами-камікадзе для мешканців Дніпропетровської області.

00:22 Тривогу, пов'язану з загрозою атаки "Шахедами", оголосили також у Хмельницькій області.

00:18 Повітряну тривогу оголосили також у Черкаській області.

00:12 Повітряну тривогу оголосили у Вінницькій і Кіровоградській областях. Пов'язана вона з загрозою ударів "Шахедами"

30 вересня

23:52 Оголосили відбій ракетної загрози для Дніпропетровської та Запорізької областей.

23:44 Повітряні сили зазначають, що існує ракетна загроза для мешканців Запорізької та Дніпропетровської областей.

23:31 Сили оборони півдня України зазначили, що все ще триває атака дронами Одещини. Тож, можна чути бойову роботу. Нагадують про укриття та правило "двох стін", а також те, що "висвітлення роботи ППО – це відверта допомога і орієнтування ворога". Закликають не робити цього заради хайпу та пам'ятати про наслідки.

23:24 Оголошено відбій повітряної тривоги у Запорізькій, Донецькій і Запорізькій областях.

23:18 Повітряні сили зазначають, що декілька груп "Шахедів" з Чорного моря летять у напрямку Миколаївської та Одеської областей.

23:15 ЗМІ пишуть, що в Одесі лунають вибухи. Перед тим глава ОВА Олег Кіпер закликав Одеський район не виходити з укриттів.

22:55 Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, а також Донецькій областях.

22:49 Повітряні сили пишуть, що група "Шахедів" з Чорного моря рухається у напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.

22:37 Моніторингові канали пишуть, що є дві групи "Шахедів". Одна – у напрямку Затоки, а друга – Коблево.

22:34 Повітряні сили зазначають, що "Шахеди" летять з Чорного моря у напрямку Одеської області. Водночас зазначають, що на Дніпропетровщині працює ППО по ворожому БпЛА.

22:21 Крім "Шахедів" спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Існує загроза застосування авіаційного озброєння, пишуть у Повітряних силах.

21:32 Сповістили про відбій загрози ракетного удару по Дніпропетровщині.

21:05 Повітряні сили зазначили, що на Дніпропетровщині – загроза ракетного удару.

20:35 Повітряні сили попереджають про ймовірні пуски ударних дронів типу "Шахед". Зазначають, що додатково повідомлятимуть про зміну обстановки, а також напрямок руху. Водночас закликають не ігнорувати повітряну тривогу, якщо оголосять у вашому регіоні.

Зазначимо, що Росія у ніч проти 30 вересня здійснила чергову масовану атаку "Шахедами" по Україні. Тоді ворог з мису Чауда випустив близько 40 ударних дронів. Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищили 30 баражуючих боєприпасів у небі над Одеською, Миколаївською та Вінницькою областями.