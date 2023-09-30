Загалом ворог випустив по Україні чотири десятки ударних БпЛА з одного напрямку. Все, що відомо про нічну терористичну атаку росіян – зібрав 24 канал.

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Близько 20:21 29 вересня Повітряні Сили зафіксували пуск "Шахедів" з полігону Чауда, що в тимчасово окупованому Криму. Це було єдиним напрямком запуску БпЛА. Спочатку тривога почала ширитися Півднем, а згодом перекинулася й на інші області.

Вже після опівночі про небезпеку попередили у Вінницькій, Кіровоградській та Черкаській областях. Пізніше стало відомо про вибухи на Вінниччині та роботу ППО на Черкащині. Відбої почали ширитися Україною близько 02:25.

Скільки дронів збили

Повітряні Сили повідомили, що вночі вдалося ліквідувати 30 з 40 ворожих безпілотників. Половину запущених дронів знищили на Вінниччині, 6 вдалося ліквідувати на Одещині, а ще 4 – на Миколаївщині.

Як заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, дрони маневрували та були спрямовані за непростими маршрутами. Все це для того, щоб обійти українську ППО. Росіяни мали на меті увійти не тільки в південні, а й в центральні регіони України.

Ворог прагнув вразити Подунав'я, а зокрема припортову інфраструктуру відповідного напрямку. Окрім того, окупанти намагаються виявити об'єкти критичної та іншої важливої інфраструктури України, ураження яких може суттєво вплинути в тому числі на економіку регіонів.

Варто додати, що через атаку виникли затримки у деяких рейсах Укрзалізниці. Деякі потяги запізнювалися від 40 хвилин до 3 годин.

Вибухи на Вінниччині

Вночі 30 вересня близько 00:17 з'явилися повідомлення про вибухи на Вінниччині. Ймовірно, це була робота ППО. Вже о 01:05 в регіоні пролунали повторні вибухи. Моніторингові канали повідомили про рух БпЛА в бік Калинівки.

Як повідомила Калинівська мерія, вночі ворог влучив безпілотниками в об'єкт інфраструктури. На місці виникла масштабна пожежа. Влада повідомила, що нагальної потреби в евакуації немає, за виключенням безпосереднього місця попадання. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Інформація про жертв атаки не надходила.

Під час атаки на українську інфраструктуру Румунія вкотре зафіксувала порушення повітряного простору. Відомо, що у населених пунктах Тульча і Галац оголошували повітряну тривогу.

Радіолокаційні системи спостереження румунської армії зафіксували ймовірний несанкціонований вхід у повітряний простір країни, сигнал зафіксували на шляху до міста Галац,
– повідомили в Міноборони Румунії.

Місцеві жителі заявили, що бачили падіння невідомого об'єкту на території країни. Наразі правоохоронці шукають уламки, район пошуків ізолювали.