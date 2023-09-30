Загалом ворог випустив по Україні чотири десятки ударних БпЛА з одного напрямку. Все, що відомо про нічну терористичну атаку росіян – зібрав 24 канал.

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Нічна атака БпЛА

Близько 20:21 29 вересня Повітряні Сили зафіксували пуск "Шахедів" з полігону Чауда, що в тимчасово окупованому Криму. Це було єдиним напрямком запуску БпЛА. Спочатку тривога почала ширитися Півднем, а згодом перекинулася й на інші області.

Вже після опівночі про небезпеку попередили у Вінницькій, Кіровоградській та Черкаській областях. Пізніше стало відомо про вибухи на Вінниччині та роботу ППО на Черкащині. Відбої почали ширитися Україною близько 02:25.

Скільки дронів зби ли

Повітряні Сили повідомили, що вночі вдалося ліквідувати 30 з 40 ворожих безпілотників. Половину запущених дронів знищили на Вінниччині, 6 вдалося ліквідувати на Одещині, а ще 4 – на Миколаївщині.

Як заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, дрони маневрували та були спрямовані за непростими маршрутами. Все це для того, щоб обійти українську ППО. Росіяни мали на меті увійти не тільки в південні, а й в центральні регіони України.

Ворог прагнув вразити Подунав'я, а зокрема припортову інфраструктуру відповідного напрямку. Окрім того, окупанти намагаються виявити об'єкти критичної та іншої важливої інфраструктури України, ураження яких може суттєво вплинути в тому числі на економіку регіонів.

Варто додати, що через атаку виникли затримки у деяких рейсах Укрзалізниці. Деякі потяги запізнювалися від 40 хвилин до 3 годин.

Вибухи на Вінниччині

Вночі 30 вересня близько 00:17 з'явилися повідомлення про вибухи на Вінниччині. Ймовірно, це була робота ППО. Вже о 01:05 в регіоні пролунали повторні вибухи. Моніторингові канали повідомили про рух БпЛА в бік Калинівки.

Як повідомила Калинівська мерія, вночі ворог влучив безпілотниками в об'єкт інфраструктури. На місці виникла масштабна пожежа. Влада повідомила, що нагальної потреби в евакуації немає, за виключенням безпосереднього місця попадання. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Інформація про жертв атаки не надходила.

Тривога у Румунії

Під час атаки на українську інфраструктуру Румунія вкотре зафіксувала порушення повітряного простору. Відомо, що у населених пунктах Тульча і Галац оголошували повітряну тривогу.

Радіолокаційні системи спостереження румунської армії зафіксували ймовірний несанкціонований вхід у повітряний простір країни, сигнал зафіксували на шляху до міста Галац,

– повідомили в Міноборони Румунії.

Місцеві жителі заявили, що бачили падіння невідомого об'єкту на території країни. Наразі правоохоронці шукають уламки, район пошуків ізолювали.